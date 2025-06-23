Сейчас 70-75% всех ранений украинских военных на фронте приходится на БПЛА, рассказал Иван Ступак.

Слова главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского о возможных наступательных действиях могут быть связаны с двумя аспектами. И первый может касаться украинской ракетной программы. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Рассчитываем на немецкую помощь, что нам помогут с комплектующими, станками, технологиями, чертежами и мы ее ускорим. Об этом говорил также президент, что украинская баллистика, крылатые ракеты могут уже в ближайшее время появиться в российском воздушном пространстве", - сказал он.

В то же время Ступак добавил, что более вероятная причина может быть связана с украинскими пилотами БПЛА на фоне назначения Роберта "Мадьяра" Бровди на должность командующего Сил беспилотных систем.

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"Российская сторона уже несколько дней подряд свирепствует. После назначения господина Мадьяра украинцы начали охотиться не за российской логистикой, буханками или танками даже. А охотятся за российскими визави, операторами БПЛА... И возможно, украинская сторона расчищает таким образом себе пространство для того, чтобы на определенных направлениях избавиться от российской беспилотной авиации, расчистить воздух и иметь возможность продвигаться вперед. Ведь российские БПЛА нам сильно донимают. Примерно 70-75% наших ребят и девушек 300 на фронтах - это следствие российских БПЛА", - добавил Ступак.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Силы обороны Украины не планируют "отсиживаться в глухой обороне". Он отметил, что именно для этого и были созданы штурмовые подразделения, которые в дальнейшем планируют расширять.

По мнению аналитика Defense Express Ивана Киричевского, если Украина и планирует контрнаступательные действия, то их успех будет связан с информационной тишиной. Эксперт напомнил, что именно публичность наступления в 2023 году привела к неудаче.

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