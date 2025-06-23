Новые изображения проливают свет от миллионов звезд и галактик в наблюдениях, на которые самой большой и мощной камере в мире потребовалось всего 10 часов.

Потрясающие изображения, показывающие отдаленные части Вселенной, включая область, расположенную в тысячах световых лет от Земли, были сделаны новым мощным телескопом. Об этом пишет Sky News.

Камера в обсерватории Vera C Rubin в Чили должна показать новые детали из космоса в беспрецедентном масштабе, поскольку она будет проводить дальнейшие наблюдения в течение следующего десятилетия.

Ученые думают, что с ней можно будет нанести на карту тысячи ранее не идентифицированных астероидов, и полагают, что в течение нескольких месяцев она обнаружит, есть ли девятая планета в нашей Солнечной системе.

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Важно, что новые изображения проливают свет от миллионов звезд и галактик в наблюдениях, на которые самой большой и мощной камере в мире потребовалось всего 10 часов.

На одном изображении показана мозаика туманностей Трехраздельная и Лагуна, области звездообразования, которая находится в 9000 световых годах от Земли (это расстояние, которое свет проходит за 12 месяцев).

Интересно, что другое изображение показывает тысячи галактик в скоплении Девы, что, по словам ученых, дает новый "взгляд на космос".

Обсерватория совместно финансируется Национальным научным фондом, независимым агентством правительства США. Руководитель фонда Брайан Стоун сказал, что она "соберет больше информации о нашей Вселенной, чем все оптические телескопы за всю историю вместе взятые".

Обсерватория была построен на горе в Андах, регионе в центральной части Чили, где также находятся другие обсерватории из-за сухого воздуха и темного неба. По словам астрономов, работа телескопа будет "снимать космос в мельчайших деталях", поскольку он будет многократно сканировать небо в течение 10 лет, чтобы "создать сверхширокую, сверхвысокоточную покадровую запись нашей Вселенной".

Ученые в Великобритании будут работать в партнерстве с другими командами, чтобы помочь обработать подробную информацию и изображения, полученные телескопом.

Новости об изучении космоса

Недавно спутники NASA запечатлели у южного побережья Австралии обширную светящуюся массу морских обитателей. Это свидетельствует о масштабном явлении биолюминесцентного фитопланктона.

Было обнаружено необычное бирюзовое свечение, расцветающее по всей акватории Большого Австралийского залива и Тасманова моря. В NASA описали его как "цветение фитопланктона". Это явление было видно с орбиты через современные датчики изображения.

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