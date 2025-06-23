В результате атаки учебное заведение разрушено.

Враг ударил баллистикой по учебному заведению в Белгород-Днестровском Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Враг атаковал город Белгород-Днестровский баллистикой. Россияне разрушили местное учебное заведение", - отметил чиновник.

Он добавил, что под завалами могут быть люди - взрослые из преподавательского состава.

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"Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было", - уточнил Кипер.

Позже глава ОВА проинформировал, что в результате удара в Белгород-Днестровском погибли два человека. Также известно о по меньшей мере 12 раненых.

"Трое пострадавших – в тяжелом состоянии. Другие раненые, среди которых два подростка, находятся в состоянии средней степени тяжести", - уточнил Кипер.

Ночной удар РФ по Киеву: детали

Сегодня, 23 июня, ночью Россия массированно атаковала Киев. По данным начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, почти все ракеты и "шахеды" были направлены именно на столицу, в городе есть прямые попадания в шести локациях. В некоторых из них было по несколько прилетов. Также в 25 локациях зафиксировано падение сбитых дронов и ракет.

По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, в 5-этажный жилой дом в Шевченковском районе Киева попала, вероятно, баллистическая ракета.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, в Шевченковском районе в результате удара погибли семь человек.

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