Заявлено о более тысячи митингов по всей стране, включая Вашингтон.

В США начались масштабные уличные протесты против политики президента Дональда Трампа и его администрации. Антиправительственные мероприятия проходят в частности в столице Вашингтоне, аналогичные акции запланированы в еще 1200 городах во всех 50 штатах, а также в Канаде и Мексике, сообщает Reuters.

Так, организаторы сообщили журналистам, что только в Вашингтоне они ожидают более 20 000 участников. Около 150 групп активистов зарегистрировались для участия.

Терри Кляйн, ученый-биомедик на пенсии из Нью-Джерси, заявила Reuters, что она пришла протестовать против "всего", что делает Белый дом, начиная от политики в вопросах иммиграции до работы "Департамента эффективности" (DOGE) Илона Маска, от управления отраслью образования до введенных на этой неделе тарифов на импорт. "Я имею в виду, что вся наша страна подвергается нападению, все наши институты, все то, что делает Америку такой, какой она есть", - сказала протестующая.

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Среди толпы, которая вышла на протест, журналисты заметили в частности украинские флаги и палестинские шарфы-куфии.

Кроме основного митинга у монумента Вашингтона, еще несколько сотен человек собрались возле штаб-квартиры Управления социального обеспечения, главной мишени DOGE, чтобы протестовать против сокращения финансирования органа, который оказывает помощь пожилым людям и инвалидам.

Как отмечает Reuters, настроение протестующих было гневным, поскольку под давлением DOGE это Управление недавно объявило о сокращении 7000 сотрудников и прекращении телефонных услуг для миллионов заявителей.

Многие люди в толпе, в основном пенсионеры, держали самодельные плакаты с надписями "Куда делась моя страна?", "Отправьте Маска на Марс" и "Руки прочь от социального обеспечения!".

За несколько часов до начала протестов в самих Соединенных Штатах сотни американцев, живущих в Европе, провели похожие акции в Берлине, Франкфурте, Париже и Лондоне, чтобы выразить оппозицию радикальному изменению внешней и внутренней политики США.

Среди американцев растет недовольство Трампом

Как писал УНИАН, результаты последних соцопросов свидетельствуют о постепенном разочаровании и откровенном недовольстве американцев первыми месяцами Трампа на посту президента. В частности людей возмущает то, что Трамп перед выборами обещал снижение цен, а взамен развязал торговые войны со всем миром, спровоцировав наоборот рост цен.

Особой ненавистью американцев начал пользоваться некогда любимец молодежи Илон Маск. Человек, запустивший тренд на электромобили, теперь стал олицетворением грубого вмешательства крупного бизнеса в государственную политику. По стране прокатилась волна вандализма в отношении автомобилей "Тесла", как способа отомстить лично Маску. Это приобрело такой масштаб, что пришлось реагировать самому Трампу.

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