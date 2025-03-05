Зрада и Апокалипсис отменяется. Украина снова готова к переговорам, Россия снова "хорошая" (на уровне Украины, как минимум), тарифы делают всех богатыми, демократы ничего не понимают... Короче говоря, классический Трамп во всех его проявлениях.

Но по порядку: о чем же говорил 47-й президент США?

1. Украина. Трамп получил письмо от Зеленского о готовности к миру и подписанию соглашения - за это поблагодарил. Однако сразу же сказал, что имеет "мощные сигналы" из России о готовности к миру. Конечно же, для него это исключительно заслуга Трампа как президента. Также он снова пожаловался на то, что США потратили миллиарды на поддержку Украины якобы только для того, чтобы "война продолжалась еще 5 лет".

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Прямая цитата: "Миллионы украинцев и россиян были зря убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, которому не видно конца. Соединенные Штаты направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины без безопасности [для этих денег]".

2. Тарифы. Тема конфликтная, тяжелая, однако здесь Трамп продолжил настаивать на том, что тарифы делают "каждого американца богаче" (?), и что эта политика уже показывает свои результаты и демонстрирует всем силу и величие Америки. Однако это всё было сказано на фоне заявлений от его торговых чиновников о том, что тарифы точно будут пересмотрены (и, возможно, сняты) в течение следующих дней. Поэтому да, он пытается раскрутить всех соседей на новые соглашения (или же пересмотр зоны свободной торговли USMCA, чего уж там).

3. "Культурные войны". Эта тема вызвала едва ли не самые бурные реакции зала (как минимум, его демократической части). "Борьба" с трансгендерами, личными местоимениями, левачеством в школьном образовании и всеми другими критически важными социальными темами раз за разом прерывались то криками поддержки и "бурными аплодисментами, переходящими в овации" со стороны однопартийцев, то освистыванием и провокациями со стороны оппозиции. Однако и здесь было, по сути, повторение предвыборных тезисов и ссылки на будущее величие, поэтому ничего пробивного.

4. Налоги. Трамп повторил свои призывы снизить налоги и включить срезание верхнего слоя налогов (корпоративных налогов и пару популярных идей - в частности отмена налогов на чаевые и сверхурочную работу) в обновленный законопроект уже в этом году. Республиканцы в Конгрессе борются за это, поскольку они стремятся принять большой партийный законопроект для продвижения основных частей повестки дня Трампа.

Они все еще пытаются найти место в бюджете для триллионов долларов налоговых льгот, к которым призвал и продолжает призывать Трамп.

5. Панама и Гренландия. Пока по Канаде и Мексике применены пошлины и переговоры уже маячат на горизонте, то Панаму и Данию еще стоит давить - там продвижения меньше. Поэтому мы снова слышали о том, что Гренландия ("большой красивый кусок суши") так или иначе станет частью Штатов, а по Панаме будут приняты нужные решения, и даже уже назначен ответственный за возвращение Панамы под контроль ("удачи, Марко").

6. Дополнительное. Просто коротко о неординарном. Это была самая длинная речь президента в таком формате в истории США. Это была самая провокационная речь президента к Конгрессу (охране даже приходилось выводить из зала конгрессменов демократической партии). Это было даже немного крикливо (Трамп загадал о том, что давал людям клички, и снова назвал Элизабет Уоррен "Покахонтас", когда она поддержала украинскую помощь аплодисментами).

В сухом остатке, ничего особенного, очень трамповская речь о величайшем величии и "достижениях за один месяц, которые больше, чем у большинства президентов за четыре или восемь лет".

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"