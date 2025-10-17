Трамп намекнул, что переговоры между Путиным и Зеленским, возможно, придется провести в непрямом режиме, что противоречит давней цели Зеленского.

Крайний разговор российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, похоже, подорвал импульс, который украинский президент Владимир Зеленский набрал в отношениях с главой Белого дома.

Как пишет The Guardian, американский лидер теперь вряд ли продемонстрирует серьезную поддержку Украине перед встречей с Путиным.

"Зеленский, должно быть, рвет на себе волосы. Сегодняшняя встреча с Трампом полностью затмевается и отодвигается на второй план будапештской встречей", - заявил Джон Форман, бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве и Киеве.

Издание отметило, что Трамп также намекнул, что переговоры между Путиным и Зеленским, возможно, придется провести в непрямом режиме, что противоречит давней цели Зеленского - встретиться с Путиным лицом к лицу, чтобы положить конец войне.

"Они не очень ладят, эти двое. Так что мы можем действовать по отдельности. По отдельности, но на равных", - сказал Трамп.

Примечательно, что Путин во время разговора предупредил Трампа, что поставки Киеву "Томагавков" "не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут существенный ущерб отношениям между странами".

Зеленский, который уже находится с визитом в Вашингтоне, не прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа.

"Хотя мало кто в Киеве воспримет его положительно", - допустило издание.

Журналисты отметили, что несмотря на типичную оптимистичную риторику Трампа о том, что мир, возможно, достижим, вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался более осторожно, заявив, что "россияне и украинцы пока не достигли точки, когда можно заключить сделку", и что урегулирование "остается возможным, но потребует гораздо больше работы".

Вэнс добавил, что у россиян "несоответствие ожиданий", поскольку они "склонны думать, что действуют на поле боя лучше, чем это есть на самом деле".

Зеленский в США

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США по приглашению президента США Дональда Трампа. На встрече они затронут вопросы, которые требуют только личного обсуждения.

Сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленский сказал Трампу, что готов встретиться с Путиным, но есть условие.

