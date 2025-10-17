Второй саммит Трампа и Путина может стать 'холодным душем' для Украины, - Bloomberg

Аналитики предупреждают: вместо мира это может дать Кремлю время и ослабить поддержку Украины.

Президент США Дональд Трамп объявил о подготовке второй встречи с российским диктатором Владимиром Путиным - на этот раз в Будапеште. Этот шаг вызвал беспокойство как в Киеве, так и среди союзников США в Европе, пишет Bloomberg.

Первая встреча Трампа с Путиным, состоявшаяся на Аляске в августе, не принесла никакого прорыва. Однако американский президент, который когда-то обещал "решить войну за один день", снова взялся за посредничество - несмотря на предупреждения аналитиков, что это может лишь укрепить позиции Кремля.

После двухчасового телефонного разговора с Путиным Трамп заявил, что готов "искать реальный путь к миру", но отказался комментировать возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk или введения новых санкций против России.

"Нам нужны Tomahawk и для Соединенных Штатов Америки. Поэтому я не знаю, что мы можем с этим сделать", - сказал он журналистам в Овальном кабинете.

В то же время Кремль сообщил, что Путин предупредил Трампа: любая передача ракет Украине "нанесет серьезный ущерб отношениям между нашими странами".

Украина надеется, Кремль выиграет время

Президент Владимир Зеленский планирует встречу с Трампом уже на этой неделе. Киев надеется, что растущее разочарование американского лидера поведением Путина заставит Белый дом усилить давление на Москву - в частности через поставки оружия и энергетические санкции.

Однако аналитики предупреждают: Трамп, похоже, выберет "пряник, а не кнут". Он подчеркнул, что обсуждал с Путиным возможности послевоенной торговли.

Историк Сергей Радченко из Школы передовых международных исследований Джонса Хопкинса считает, что вторая встреча без давления может стать "почти безрассудным" шагом:

"Я вижу много усилий по диалогу. Но я пока не вижу максимального давления".

По мнению исследовательницы Марии Снеговой из Центра стратегических и международных исследований, Путин фактически выигрывает время:

"Он откладывает поставки критически важного оружия Украине и введение энергетических санкций, которые обещал Трамп".

Саммит в "дружественном" Будапеште

Предстоящий саммит в Будапеште уже вызывает беспокойство в Европе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поддерживает тесные связи с Кремлем и выступает против санкций ЕС,назвал предстоящую встречу "мирным саммитом США-Россия", заявив, что "Венгрия - остров мира".

Трамп, который давно считает Орбана союзником движения MAGA, может воспринимать Будапешт как "дружественную территорию" для переговоров с Путиным. Но для Запада это сигнал тревоги: саммит в столице страны, блокирующей поддержку Украины, выглядит как уступка Москве.

Эксперт Центра новой американской безопасности Селеста Валландер предупреждает, что если встреча завершится без конкретных результатов, Путин получит возможность "послать миру сигнал, что именно он контролирует ситуацию".

Второй саммит Трамп-Путин

Как сообщал УНИАН, вчера Трамп объявил, что договорился с Путиным встретиться в Будапеште. Когда именно это произойдет, он не уточнил, но добавил, что саммит может состояться в течение следующих двух недель.

По словам Трампа, до этого - уже на следующей неделе - состоится встреча высокопоставленных делегаций России и США. С американской стороны ее возглавит госсекретарь Марко Рубио.

