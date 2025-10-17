Ермак: Зеленский сказал Трампу, что готов встретиться с Путиным, но есть условие

Президент Украины готов к таким переговорам в любом формате, но не в Беларуси и не в России.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа по итогам двух телефонных разговоров. Оба лидера разговаривали по защищенной линии, но остаются вопросы, которые требуют только личного обсуждения

Об этом в интервью Axios заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, оба телефонных разговора "были очень хорошими".

"Президенты понимают друг друга. Они сразу начали говорить очень конкретно. Тот факт, что они так быстро договорились о встрече, свидетельствует о том, что мы друзья и партнеры", - сказал Ермак.

Он добавил, что Зеленский сказал Трампу, что "он все еще готов встретиться с Путиным в любом формате и в любом месте мира", кроме России или Беларуси. Путин неоднократно отклонял такую встречу.

Напомним, что эти заявления прозвучали на фоне новостей, что Трамп договорился с Путиным встретиться в Будапеште. Когда именно это произойдет, он не уточнил, но добавил, что саммит может состояться в течение следующих двух недель.

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда были удивлены заявлением президента США Дональда Трампа о договоренности с Владимиром Путиным провести новую встречу в Венгрии, сообщает Axios.

