Опыт Украины может помочь Трампу разблокировать экспорт нефти в Ормузском проливе, - WSJ

Пока администрация президента США Дональда Трампа ищет способ разблокировать Ормузский пролив без ввода наземных войск, внимание переключается на сделку при поддержке ООН, заключенную с Украиной и Россией в 2022 году для возобновления критически важного экспорта зерна.

Месяцы переговоров привели к соглашению, которое на время разблокировало жизненно важный морской экспортный канал, но в итоге для поддержания его работы потребовалась военная сила. Морские дроны Украины заставили российский флот отступить от судоходных путей в 2024 году, что позволило сельскохозяйственному экспорту вернуться почти к довоенному уровню, пишет The Wall Street Journal.

Эта история обнажает пределы дипломатии в военное время и указывает на необходимость военного фактора, меняющего правила игры в подобных противостояниях. Это поучительная история для Трампа, который стремится к быстрому завершению войны, пишет СМИ.

"Террористические режимы делятся передовым опытом. То, что Иран делает сегодня в Ормузском проливе, Россия делала вчера в Черном море", – подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на международной встрече, посвященной ситуации в проливе. "Проблема в том, что Иран изучил ошибки России и извлек из них уроки".

Сообщается, что до войны через Ормузский пролив проходила пятая часть мировых поставок нефти. Иран фактически закрыл его, используя угрозу беспилотников, ракет и малых быстроходных катеров, что вызвало шоковые волны в мировой экономике. В прошлом месяце глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас отметила, что обсуждала идею копирования черноморской модели в Ормузском проливе с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который помогал посредничать в той сделке. Иран придерживается своей позиции, направленной на недопущение недружественных стран в Персидский залив, и требует, чтобы суда, проходящие через пролив, платили за проход.

Позиция Трампа и Зеленского

Трамп подталкивает другие страны к тому, чтобы отвоевать контроль над проливом у Ирана. "Соберитесь с духом, идите к проливу и просто заберите его", – написал Трамп в своей сети Truth Social на прошлой неделе. В другом сообщении он заявил, что США могут легко открыть пролив "еще через некоторое время", а затем "забрать нефть и заработать состояние".

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, пояснил, что страны Персидского залива хотели узнать больше об Украины в создании Черноморского коридора во время его визита на Ближний Восток на прошлой неделе, но Киев не принимал прямого участия в разблокировании Ормузского пролива. Он заметил, что дипломатические решения оставляют другой стороне рычаги давления.

"Вы помните, как это было с русскими – мы достигли соглашения, разблокировали, оно работало год, а потом перестало работать. Так что вопрос не только в разблокировании, но и в поддержании работы, установлении правил и обеспечении защиты", – подчеркнул Зеленский.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году, ее флот угрожал главному порту Украины – Одессе – и перекрыл поток зерна и другого экспорта, питающего экономику Украины. Киеву пришлось срочно искать альтернативы, поэтому он обратился к более дорогому сухопутному транзиту через своих западных соседей и перенаправил часть экспорта в более мелководные речные порты.

"Необходимо было поддерживать функционирование критически важных секторов и не допустить краха экономики", – заявил Юрий Васьков, занимавший в то время пост заместителя министра инфраструктуры.

Несмотря на временные меры, последствия паралича морских портов в Одесской области Украины распространились на развивающиеся страны, которые полагались на украинское зерно и столкнулись с ростом цен, усугубившим нехватку продовольствия.

История "Зерновой инициативы" и провал дипломатии

В апреле того года визиты Гутерриша в Украину, Россию и Турцию положили начало трехмесячному процессу выработки формулировок, которые устроили бы все стороны и позволили бы возобновить экспорт зерна по морю в рамках Черноморской зерновой инициативы. Когда сделки при посредничестве ООН были заключены с каждой стороной, они охватывали сельскохозяйственную продукцию, так как остальные товары продолжали отгружаться из речных портов, на которые действие сделки не распространялось.

Сначала экспорт возобновился, но Россия начала задерживать инспекции, которые она была уполномочена проводить в рамках сделки, пояснил Васьков. Когда Россия отказалась продлевать сделку в 2023 году, морской экспорт снова прекратился, так как ни один внешний орган не мог гарантировать безопасность судов.

Затем за работу взялись морские дроны Украины. Они нанесли удары по Черноморскому флоту России, уничтожив или повредив одну пятую часть его кораблей, по данным британского министерства обороны, и вынудив Россию отойти.

В августе первое судно прошло по коридору, постепенно возобновляя поток. Общий объем грузов, проходящих через украинские порты, подскочил до 97,2 млн тонн в 2024 году с 62 млн тонн в 2023 году, согласно данным Администрации морских портов Украины. Сообщается, что Россия продолжает совершать дальние атаки на экспортные узлы Украины с помощью дронов-камикадзе и ракет. Но около 90% сельскохозяйственной продукции Украины сейчас экспортируется морем, что приближается к довоенному уровню в 94%, по данным украинского правительства.

География и асимметрия угроз

Различия в географии и военных возможностях сторон означают, что не все уроки Черного моря можно перенести на Ормузский пролив. Эксперты и официальные лица заявили, что военно-морское сопровождение танкеров через водный путь в зоне боевых действий было бы почти невозможным из-за узости пролива, что расширяет арсенал оружия, которое Иран мог бы использовать, и осложняет любой военный ответ.

Разблокируя собственный экспорт, Украина нацелилась на российский Черноморский флот. Иран же, после ударов США и Израиля по его военно-морским активам, перешел к асимметричному подходу, который опирается на береговые противокорабельные ракеты, беспилотники и рои малых ударных катеров.

Тем не менее, Сибига подчеркнул, что силовой прорыв блокады Украиной содержит стратегический урок для Ближнего Востока. "Мы добились успеха, потому что действовали решительно – и это именно тот образ мышления, в котором мир нуждается сегодня", – подытожил он.

Другие новости об Ормузском проливе

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп пригрозил Ирану "адом" из-за блокирования Ормузского пролива. Он также намекнул на возможные удары по инфраструктуре, в частности по электростанциям и мостам, если ситуация не изменится.

Кроме того, мы также рассказывали, что некоторые страны договариваются с Ираном о прохождении судов. За выходные через пролив прошло 21 судно – это самый высокий показатель за два дня с начала марта, когда трафик резко сокращался.

