Ормузский пролив оживает: страны договариваются с Ираном о прохождении судов, – Bloomberg

Все больше стран получают от Ирана разрешение на транзит.

Движение судов через Ормузский пролив выросло до самого высокого уровня с начала войны, поскольку все больше стран заключают с Ираном неформальные соглашения о безопасном проходе.

Как пишет Bloomberg, за выходные через пролив прошло 21 судно – это самый высокий показатель за два дня с начала марта, когда трафик резко сокращался. Из них 13 вышли в Аравийское море.

Несмотря на то, что большинство судов по-прежнему связаны с Ираном, в воскресенье через пролив прошел танкер с иракской нефтью – после того, как Тегеран пообещал сделать исключение для "братского Ирака".

Индия, которая уже договорилась о выходе своих судов и даже впервые за много лет импортировала иранский сжиженный газ, провела через пролив уже восемь LPG-танкеров.

Хотя текущие объемы – лишь часть довоенных (ранее через пролив ежедневно проходило около 135 судов), все больше стран получают разрешение на транзит. На прошлой неделе два контейнерных судна, связанные с Китаем, смогли пройти пролив со второй попытки. Также транзитом прошли суда, связанные с Японией.

Ормузский пролив – узкий коридор, соединяющий Персидский залив с мировыми морями – стал ключевой точкой напряжения на шестой неделе войны. Президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по гражданской инфраструктуре Ирана, если тот не восстановит полноценный проход. В ответ Тегеран заявил, что сделает это только тогда, когда сборы за транзит будут покрывать военные убытки.

Аналитики отмечают, что Иран одновременно реагирует на запросы партнеров и усиливает контроль над проливом. Проход судов зависит от решений Тегерана, и ситуация может быстро измениться в случае эскалации.

Иран также продвигает закон, который формализует его контроль над проливом и систему сборов за транзит – фактически узаконивая неформальные платежи, действующие уже несколько недель.

Хотя Иран ведет переговоры с дружественными странами, условия договоренностей остаются непрозрачными – даже в тех случаях, когда они публично признаются, как это было с Ираком. Еще менее понятно, кто именно получает гарантии безопасности, в частности в отношении судов, связанных с Францией и Японией.

На прошлой неделе Пакистану предложили 20 слотов для вывода судов из залива – больше, чем у него сейчас заблокировано. Страна рассматривает варианты, в частности перерегистрацию танкеров, чтобы обеспечить поставки удобрений, нефти и других ресурсов.

Через пролив также проходили суда, связанные с Китаем, Турцией, Грецией и Таиландом.

Большинство судов движется по маршруту, который, вероятно, определяет Иран – вдоль его побережья. В то же время все больше кораблей начинают использовать альтернативный путь ближе к противоположному берегу. Оман, который также контролирует часть акватории пролива, подтвердил, что ведет переговоры для стабилизации движения.

