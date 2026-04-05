'Сумасшедшие ублюдки': Трамп пригрозил Ирану 'адом' из-за блокирования Ормузского пролива

Президент США пригрозил нанести удары по инфраструктуре, если ключевой нефтяной маршрут не будет разблокирован.

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением в адрес Ирана, призвав немедленно открыть Ормузский пролив и пригрозив серьезными последствиями в случае отказа.

В посте на платформе Truth Social Трамп использовал резкие формулировки, обратившись к иранской стороне с требованием разблокировать стратегический морской путь.

Он также намекнул на возможные удары по инфраструктуре, в частности по электростанциям и мостам, если ситуация не изменится.

"Вторник в Иране будет Днем электростанции и Днем моста, все сразу. Ничего подобного больше не будет! Откройте этот чертов пролив, сумасшедшие ублюдки, или вы будете жить в аду", – говорится в сообщении Трампа.

Ормузский пролив в центре внимания

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью – через него проходит значительная часть глобальных поставок энергоносителей. Любая блокировка этой артерии сразу же влияет на цены на нефть и мировую экономику.

4 апреля Дональд Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана. В своем посте в соцсети президент США пригрозил "обрушить ад" на Иран, если тот не откроет Ормузский пролив в течение следующих 48 часов.

Иран заявил о готовности частично разблокировать Ормузский пролив, открыв проход для судов, перевозящих "товары первой необходимости".

Вас также могут заинтересовать новости: