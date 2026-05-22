Старая технология снова в моде: почему автопроизводители возвращаются к барабанным тормозам

Как оказалось, в электромобилях дисковые тормоза работают не очень хорошо.

В новых автомобилях, причем в самых современных, возвращается старая, почти забытая технология - барабанные тормоза. За последние годы это старое изобретение было окончательно вытеснено дисковыми тормозами, ведь они имеют лучшее охлаждение, работают быстрее и точнее. Об этом пишет Auto Swiat.

В то же время барабанные тормоза возвращаются. В частности, инженеры Volkswagen объясняют, что они намного лучше.

Неожиданные проблемы с тормозами в электромобилях

Как оказалось, в электромобилях дисковые тормоза, которые общепризнанно считаются самым эффективным и современным решением, плохо себя показывают.

"Особенно плохо они работают на задней оси. Если посмотреть на результаты отказов автомобилей, приведенные в ежегодных отчетах TUV (они составляются на основе результатов обязательных немецких технических осмотров автомобилей), можно заметить, что электромобили там совсем не хорошо себя показывают, а некоторые модели регулярно занимают нижнюю часть таблицы. Это, например, Tesla, владельцы которых не должны проходить техосмотр в авторизованной мастерской, чтобы сохранить гарантию. Подавляющее большинство неисправностей в этих автомобилях касается подвески и тормозов", - объясняют в материале.

Дело в том, что во многих электромобилях дисковые тормоза создают немало проблем, возникающих из-за того, что их используют слишком слабо или слишком редко. Поэтому тормозные диски ржавеют, а суппорты заклиниваются.

"Это происходит потому, что в повседневной эксплуатации автомобиль тормозит преимущественно с помощью электродвигателя. Однако когда возникает необходимость экстренного торможения с высокой скорости, вдруг оказывается, что тормозить нечем, потому что дисковые тормоза - особенно те, которые меньше нагружаются и расположены на задней оси - уже испорчены. Этого бы не произошло, если бы водитель время от времени резко тормозил с высокой скорости. Но... известно, как это бывает", - подчеркнули в публикации.

Поэтому Volkswagen внедрил решение, а именно барабанные тормоза на задней оси.

Как устроены барабанные тормоза?

В барабанном тормозе барабан вращается вместе с колесом. Внутри барабана расположен цилиндр или цилиндры тормоза, действующие на тормозные колодки, которые раздвигаются наружу. Когда раздвинутые колодки вступают в контакт с барабаном, начинается торможение.

"В результате действующих сил давление фрикционных поверхностей на барабан самостоятельно увеличивается - поэтому для создания соответствующей силы торможения в тормозной системе требуется относительно низкое давление. В частности, по этой причине не следует удивляться, что барабанные тормоза до сих пор используются в грузовиках и тяжелой технике", - отмечается в материале.

Также преимуществом барабанных тормозов, которые используются в автомобилях уже на протяжении десятилетий, является закрытая конструкция, которая обеспечивает защиту системы от грязи и коррозии, а также большая площадь фрикционных накладок, значительно превышающая площадь дисковых тормозов.

Какие недостатки имеют барабанные тормоза?

Проблема таких тормозов заключается в том, что закрытая конструкция, которая хорошо изолирует элементы системы от вредных внешних факторов, столь же эффективно затрудняет отвод тепла, то есть, проще говоря, охлаждение.

"Поскольку со временем автомобили становились все быстрее, все динамичнее, а многие водители имеют стиль вождения типа "газ-тормоз, газ-тормоз", барабанные тормоза перестали быть достаточными. В барабанном тормозе кинетическая энергия преобразуется в тепло точно так же, как и в дисковом тормозе. Только вот дисковые тормоза очень хорошо охлаждаются, а барабанные - нет, и с повышением температуры их эффективность снижается. Именно это привело к тому, что они практически ушли в историю", - подчеркнуло издание.

В свою очередь, специалисты говорят, что эти тормоза временно снижают затраты на производство и уменьшают количество поломок, соответственно и расходы на обслуживание автомобиля, которые несет пользователь.

