Жена Кота эмоционально высказалась о Денисовой, которая сбежала в РФ в начале войны

Наталья вспомнила, как отреагировали на её решение выбрать другую страну.

Жена известного украинского танцора Евгения Кота – фитнес-тренер Наталья Татаринцева – высказалась о хореографе Татьяне Денисовой, которая сбежала в РФ.

Не секрет, что еще до начала полномасштабной войны они вместе работали на одном талант-шоу. Однако после 24 февраля 2022 года Денисова выбрала страну-агрессора, из-за чего проект так и не вышел на экраны.

"Это полное обесценивание работы. Чувство обиды. Мне было грустно. Мог быть очень крутой проект, потому что мы сняли много классного материала. Это была моя мечта – стать ведущей, но она оборвалась из-за обстоятельств, за которые я не отвечаю и не контролирую... Что же сделать с той, у кого мозги вылетели из головы и перенеслись куда-то в другое место?" – подчеркнула Наталья в интервью Мирославе Мандзюк.

Татаринцева также честно ответила, пыталась ли она поговорить с предательницей.

"Мы не разговаривали. В этом нет абсолютно никакого смысла. Тем более, что она, находясь под обстрелами, уехала в Россию и начала вести там танцевальный проект. То есть человек, который видел, что происходило, пережил это и бежал отсюда, вернулся к этому агрессору и устроился там работать", – отметила жена Евгения Кота.

К слову, Татьяна Денисова долгое время работала в популярном проекте "Танцуют все" и была любимицей миллионов украинцев. Однако в 2016 году стала наставницей и хореографом российского шоу "Танцы", где проработала пять лет, после чего вернулась в Украину. Но в начале войны изменила свою позицию и сбежала в РФ.

