По мнению эксперта, сейчас Россия далека от наработки мощного вооружения.

Россия на сегодняшний день не имеет таких средств и вооружения, которые могут побудить Соединенные Штаты Америки "встать на колени". Уверенность в этом выразил эксперт и аналитик по вопросам изучения космоса Андрей Колесник в эфире Radio NV.

"Трехуровневая защита США, которая должна быть развернута в ближайшие пять лет, продемонстрирует кремлевскому диктатору, что Америка выстоит против потенциального удара. А если она выстоит, то может ответить потенциальным угрозам. Есть ли такая система защиты у РФ? Можно сказать, что нет. Нет той финансовой мощи, которой обладал Советский союз еще 50 лет назад, и нет таких специалистов. Мы же видим, что даже заменить межконтинентальную баллистическую ракету "Воевода", которая была создана в Днепре украинскими специалистами, РФ не способна. Их так называемый "Сармат" во время испытаний постоянно взрывается", - заявил эксперт.

По его словам, несмотря на то, что РФ заявляет, мол, они уже поставили "Сармат" на вооружение, физически он еще не может выполнять те задачи, которые своевременно были поставлены перед днепровской ракетой "Воевода", и которая действительно угрожала США со своими возможностями.

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"То есть РФ на сегодняшний день не имеет таких средств, которые могут побудить стать на колени США. Есть компоненты, которые были развиты во времена Советского союза и которые еще немного поддерживаются РФ. Это баллистические ракеты подводного базирования на субмаринах, которые могут быть развернуты в любой точке мирового океана и таким образом создавать угрозу США. Хотя и там сроки эксплуатации завершаются, и через 5-10 лет РФ не будет иметь этого компонента в том качестве, которое было во времена СССР. Что касается наземных систем ракеты "Сармат", она на сегодняшний день только в воображении кремлевского диктатора может поразить США", - считает Колесник.

Он также пояснил, что "Сармат" - это фактически реинжениринг "Воеводы". То есть специалисты РФ пытались скопировать "Воеводу" и сделать это из компонентов, которые производятся Россией.

Однако, как заметил эксперт, в вопросах реинжениринга российские специалисты очень уступают китайским, которые смогли за последние десятилетия не только скопировать ракетно-космическую технику Советского союза, но и значительно ее усовершенствовать.

"Российским специалистам не хватает много того, что было во времена СССР, поскольку у них ушло то поколение, которое могло это сделать. Во-вторых, система подготовки кадров оказалась очень уязвимой в эпоху "дикой" экономики, которая была в 90-е и 2000-е годы в РФ, когда не были популярны технические специальности. А те специалисты, которые есть, не смогли перенять опыт старых конструкторов", - пояснил он.

По его словам, поэтому сейчас Россия далека от наработки мощного вооружения.

Российская ракета "Сармат" - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, эксперт по ракетам Международного института стратегических исследований Тимоти Райт заявил, что одна из причин, по которой у России так много проблем с ее новейшей межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-28 "Сармат", заключается в потере важного технологического опыта после развязывания войны против Украины в 2014 году. В частности, после распада Советского Союза Россия разработала эффективные твердотопливные МБР, однако с "Сарматом" она решила использовать жидкотопливную технологию.

Райт назвал этот выбор России использовать именно эту технологию как "действительно странный выбор", поскольку "это то, что раньше делали для них украинцы". По его словам, ни один из двух разработчиков стратегических ракет в России - Ракетное конструкторское бюро имени Макеева и Московский институт теплотехники - не имеет недавнего опыта разработки жидкотопливной МБР.

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