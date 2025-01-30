Развязав войну, РФ потеряла важный опыт в разработке стратегических ракет, отметили в издании.

Одна из причин, по которой у России так много проблем с ее новейшей межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-28 "Сармат", заключается в потере важного технологического опыта после развязывания войны против Украины в 2014 году. Такое мнение высказал эксперт по ракетам Международного института стратегических исследований Тимоти Райт, передает Business Insider.

Напоминается, что после распада Советского Союза Россия разработала эффективные твердотопливные МБР, однако с "Сарматом" она решила использовать жидкотопливную технологию.

Райт назвал этот выбор России использовать именно данную технологию как "действительно странный выбор", поскольку "это то, что ранее делали для них украинцы". По его словам, ни один из двух разработчиков стратегических ракет в России - Ракетное конструкторское бюро имени Макеева и Московский институт теплотехники - не имеет недавнего опыта разработки жидкотопливной МБР.

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"Украина стала независимой после распада Советского Союза в 1991 году, но ее оборонная промышленность продолжала быть тесно связана с Россией… Украина обладает опытом в области ядерных и ракетных технологий, а также производственными знаниями. Россия снижала свою зависимость, но еще не разорвала критически важные связи, когда напала на Украину в 2014 году, оставив пробелы, которые могли повлиять на проекты по разработке", - говорится в публикации.

Как добавил эксперт по ракетам из ядерного проекта Осло Фабиан Хоффман, "вопрос в том, сохранили ли россияне экспертные знания", так как люди, которые построили их предыдущую ракету, "вышли на пенсию или умерли".

По его мнению, проблемы с "Сарматом", как раз и "являются доказательством того, что какой бы экспертной оценкой ни обладала Россия сейчас, ее недостаточно для удовлетворительного завершения этой программы".

На данный момент, как сказал Райт, ракета Р-36, которую должен был бы заменить "Сармат", "уже действительно отслужила свой срок".

Напомним, как ранее писал УНИАН, без нового "Сармата" России придется полагаться на старые ракеты, продлевая их срок службы, но это не может продолжаться бесконечно.

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