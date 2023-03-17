Ранее за преступления против человечества ордера получали президент Судана Омар аль-Башир, лидер Ливии Муаммар Каддафи, а также президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо.

Лидер РФ Владимир Путин стал четвертым мировым лидером, который официально получил ордер на арест со стороны Международного суда в Гааге.

Ранее его предшественники также обвинялись в организации намеренных геноцидов и преступлений против человечности. Подробности об этих "персоналиях" выяснил УНИАН.

Первым ордер на арест со стороны МУС получил президент Судана Омар аль-Башир в 2008 году. Тогда его обвинили в организации геноцида, связанного с конфликтом в Дарфуре (межэтнический конфликт в рамках которого власти Судана и арабской милиции "Джанджавид", согласно выводу ООН, осуществляли политику геноцида в отношении местного населения). Однако обвинение аль-Башира не мешало ему "править" Суданом еще 11 лет - его удалось свергнуть лишь в 2019 году в ходе военного переворота. В этом же году его арестовали, однако для свершения правосудия международному суду не выдали.

Вторым "героем" стал лидер Ливии Муаммар Каддафи. Ордер на его арест был выдан в 2011 году в связи с совершением многочисленных преступлений против человечности. В частности, в ходе операций по подавлению массовых акций протеста внутри страны Каддафи отдавал приказы живьем расстреливать несогласных демонстрантов. К сожалению, международного суда в Гааге политик также избежал - его убили повстанцы.

Президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо в 2011 году также получил ордер на арест в Гааге. Он обвинялся в преступлениях против человечности, совершенных в попытке сохранить власть после проигрыша на выборах. После своего "политического" поражения Гбагбо спрятался в бункере, но после штурма был арестован и доставлен в Гаагу. В 2019-м году его оправдали.

На данный момент в системе международного уголовного правосудия МУС также существуют специальные военные трибуналы. За историю существования системы их было восемь.

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На данный момент Гага ведет два международных трибунала: по Руанде и бывшей Югославии.

В последнем процессе главным фигурантом проходил бывший президент Югославии Слободан Милошевич. Однако МУС не успел вынести ему итоговый приговор, поскольку Милошевич скончался прямо в тюрьме в Гааге.

Путин получил орден на арест от Гааги - что известно

Напомним, что в пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд Гааги выдал ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они обвиняются в причастности к депортации украинских детей.

Это значит, что теперь российскому диктатору и его "приспешнице" фактически воспрещен въезд в 123 страны-участницы римского устава. На их территориях местные правоохранительные органы будут обязаны взять под арест Путина и Львову-Беловую в соответствии с ордером Гааги.

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