Разрабатывается совместное предложение, направленное на перемирие, безопасность и послевоенное восстановление.

Европейские государства совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктовый план завершения полномасштабной войны по текущей линии фронта, тем самым отвергая новые требования кремлевского диктатора Владимира Путина к США о капитуляции Киева и передаче территорий в обмен на мирное соглашение.

Реализацию предложенного плана будет курировать мирный совет под председательством президента США Дональда Трампа. После того как Россия вслед за Украиной согласится на прекращение огня и обе стороны зафиксируют отказ от территориальных наступлений, план предусматривает возвращение всех депортированных украинских детей, обмен военнопленными, предоставление Украине гарантий безопасности, финансирование восстановления страны и ускоренный путь к вступлению в Европейский Союз, пишет Bloomberg.

Сообщается, что санкции против России будут постепенно смягчаться, однако около 300 миллиардов долларов замороженных резервов Центробанка РФ будут возвращены только после того, как Москва согласится внести вклад в послевоенное восстановление Украины. Если Россия снова нападет, ограничения автоматически возобновятся.

Кроме того, Москва и Киев должны будут начать переговоры об управлении оккупированными территориями, однако, как подчеркивают источники издания, ни Европа, ни Украина не признают юридически эти земли российскими. Пока же Россия отвергает призывы к прекращению боевых действий по существующим линиям фронта, несмотря на колоссальные потери за четыре года войны.

СМИ пишет, что детали плана еще уточняются и могут измениться. К тому же, предложение требует согласования с Вашингтоном, поэтому европейские представители могут отправиться в США уже на этой неделе. Эта инициатива перекликается с заявлениями Трампа о необходимости заморозить войну вдоль нынешней линии разграничения перед началом переговоров.

Ранее УНИАН сообщал, что на фоне смены позиции Трампа Европа кинулась укреплять поддержку Украины. Европейские лидеры стремятся согласовать трехсторонний пакет поддержки Украины для обеспечения максимально сильных позиций в переговорах о возможном перемирии.

Кроме того, мы также недавно рассказывали, что Европа готова направить войска в Украину. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что европейские войска "готовы к развертыванию" в Украине в ближайшие недели, но есть нюанс.

