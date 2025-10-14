По словам бригадного генерала, непосредственной угрозы для бойцов не было.

В Польше во время учений нидерландские военные зафиксировали подозрительные дроны. Такую информацию подтвердило Министерство обороны страны в комментарии для телеканала NOS.

По словам представителя Минобороны, кроме неизвестных БпЛА, также была нарушена связь между военными.

Однако военные не имели с собой системы противодействия дронам, они были доставлены уже после инцидентов.

"Не было непосредственной угрозы. Мы находимся достаточно далеко от российской границы. Мы немедленно сделали выводы и приняли соответствующие меры", - заверил бригадный генерал Франк Грандия.

Известно, что в течение последних недель воздушно-мобильная бригада Нидерландов находилась в Польше для участия в учениях НАТО Falcon Autumn, в которых принимали участие и США. Однако во время разбивки лагеря на аэродроме неожиданно появились небольшие беспилотники.

"Мы знаем, что есть стороны, которые проявляют чрезвычайный интерес к тому, что мы делаем, и следят за учениями", - подчеркнул Грандия.

Учения были скорректированы, однако не прекращены. Позже дроны улетели.

Активность неизвестных дронов в Европе - последние новости

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию во вторжении дронов в его страну. По его словам, частота вторжений в воздушное пространство Европы беспрецедентна даже по сравнению со временами холодной войны.

Мерц добавил, что ни один из замеченных до сих пор беспилотников не был вооружен, все они выполняли разведывательные полеты.

В то же время Politico писало, что над заводами топ-производителя оружия в ЕС "гудят" дроны, которые нельзя сбить. Речь идет о европейской компании по производству оружия Thales Belgium, которая заявила о "рое дронов" над своими заводами.

"Мы видим больше дронов, чем несколько месяцев назад", - отметил директор Thales Belgium Ален Кеврен.

