Хотя Молдова, кажется, смогла отбить атаку на этот раз, борьба будет продолжаться.

Россия постепенно одерживает верх в борьбе с ЕС за влияние на Молдову и Грузию. Это должно отрезвить Европу, пишет Politico, анализируя выборы в этих двух странах.

Как отмечает автор публикации, в течение многих лет ЕС был уверен, что его либеральная демократическая повестка дня в конце концов отведет Грузию и Молдову от орбиты Кремля на Запад.

"Выборы на этой неделе свидетельствуют о том, что это оптимистическое видение ЕС становится все более неопределенным", - говорится в статье.

Видео дня

Так, в воскресенье Молдова с минимально возможным количеством голосов проголосовала за членство в ЕС - 50,4% избирателей "за". Авторы статьи ссылаются на многочисленные заявления о том, что Россия смогла "купить" значительное количество молдавских избирателей, и только чудом пророссийский лагерь не одержал победу. Вместо того, чтобы продемонстрировать единство страны, голосование создало новую опасную линию разграничения и убедило Кремль, что стоит попробовать расшатывать результат, пишет издание.

Зато популистская партия "Грузинская мечта", которая, как ожидается, победит в субботу на выборах в кавказской стране, намерена придерживаться нелиберальной программы, которая сделает невозможным членство в ЕС, пишет Politico.

"Пришло время западным политикам осознать тот факт, что война России не ограничивается только Украиной - она направлена на борьбу с демократическим миром в любом месте, на которое Москва считает, что может повлиять. И хотя европейские и американские чиновники, которые не склонны к риску, думают категориями индивидуальной тактики, у Путина есть целая стратегия, которую он использует, чтобы попытаться победить", - сказала эксперт вашингтонского Фонда защиты демократий Ивана Страднер.

Ситуация в Молдове и Грузии

Как писал УНИАН, Молдова проголосовала за вступление страны в Европейский Союз (в перспективе), но перевес сторонников евроинтеграции над ее противниками составил менее 1%. Так, по данным подсчета ЦИК 100% бюллетеней, за внесение евроинтеграции Молдовы проголосовали 50,46% избирателей, против - 49,54%.

Одновременно состоялся первый тур президентских выборов, в котором победила действующий президент Майя Санду. У нее около 42% голосов. Теперь предстоит провести второй тур.

Тем временем действующая власть Грузии углубляет пророссийский курс. Недавно представители правящей партии заявили о намерении извиниться перед сепаратистами за войну 2008 года.

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