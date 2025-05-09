38-летняя Ирина Сопонару призналась, планирует ли рожать детей: 'Вопрос не очень актуален'

Актриса комедийного жанра, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару вскоре будет отмечать со своим супругом-британцем Рисом первую годовщину свадьбы.
Накануне события журналисты ТСН пообщались с актрисой и узнали, будет ли она устраивать празднование. Сопонару рассказала, что они с мужем сняли отельный номер, в котором год назад у них была первая брачная ночь. По словам Ирины, она хочет, чтобы этот день был романтичным.
Также знаменитость поделилась, что заказала мужу сумочку в качестве подарка, а сама подготовила ему сюрприз, о котором он пока даже не догадывается.
Кроме того, журналисты поинтересовались, планирует ли Сопонару становиться мамой. Она ответила, что пока этот вопрос не актуален, так как она не хочет рожать в бомбоубежище. А вот после победы они с супругом будут активно работать над пополнением в семье.
"Честно говоря, пока нет, то есть пока этот вопрос не очень актуален. Мне хочется, чтобы беременность проходила в покое. Для женщины этот период и так тяжелый, а тут еще дополнительный стресс в условиях нашего настоящего. А мне не хотелось бы рожать в бомбоубежище. Конечно, если придется, то так и будет, но хотелось бы скорейшей победы и уже после нее активно работать над этим вопросом", - сказала Сопонару и добавила, что в декрете засиживаться долго не хочет.
Напомним, ранее Сопонару поехала за границу и впервые показала семью мужа-иностранца.