38-летняя Ирина Сопонару призналась, планирует ли рожать детей: 'Вопрос не очень актуален'

Актриса откровенно поделилась своими мыслями по этому поводу.

Актриса комедийного жанра, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару вскоре будет отмечать со своим супругом-британцем Рисом первую годовщину свадьбы.

Накануне события журналисты ТСН пообщались с актрисой и узнали, будет ли она устраивать празднование. Сопонару рассказала, что они с мужем сняли отельный номер, в котором год назад у них была первая брачная ночь. По словам Ирины, она хочет, чтобы этот день был романтичным.

Также знаменитость поделилась, что заказала мужу сумочку в качестве подарка, а сама подготовила ему сюрприз, о котором он пока даже не догадывается.

Видео дня

Кроме того, журналисты поинтересовались, планирует ли Сопонару становиться мамой. Она ответила, что пока этот вопрос не актуален, так как она не хочет рожать в бомбоубежище. А вот после победы они с супругом будут активно работать над пополнением в семье.

"Честно говоря, пока нет, то есть пока этот вопрос не очень актуален. Мне хочется, чтобы беременность проходила в покое. Для женщины этот период и так тяжелый, а тут еще дополнительный стресс в условиях нашего настоящего. А мне не хотелось бы рожать в бомбоубежище. Конечно, если придется, то так и будет, но хотелось бы скорейшей победы и уже после нее активно работать над этим вопросом", - сказала Сопонару и добавила, что в декрете засиживаться долго не хочет.

Напомним, ранее Сопонару поехала за границу и впервые показала семью мужа-иностранца.

Вас также могут заинтересовать новости: