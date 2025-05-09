В частности вторжение РФ он назвал "импералистическим".

Новый Папа Римский Роберт Фрэнсис Прево весной 2023 года во время одного из интервью осуждал войну, которую Россия начала против Украины. В частности тогда он призвал к миру в нашей стране и критиковал российское вторжение. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Это настоящее вторжение, империалистическое по своей природе, где Россия хочет завоевать территорию из соображений власти. Доказано, что в Украине совершаются преступления против человечности", - отмечал Прево местному новостному изданию новостей Чиклайо (город в Перу - УНИАН) Expresion.

Также в издании подчеркнули, что выбирая нового Папу Римского, конклав, скорее всего, рассчитывал на то, что его смешанная идентичность - Папы как Америки, так и мира, положительно повлияет на него как лидера всемирной церкви, который пытается ориентироваться во времена беспокойства и переходного периода.

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"Его центр притяжения все больше распространяется на дальнюю периферию, включая Латинскую Америку, где Прево имеет популярность и прочные связи. Однако его американская паства (обобщенное название мирян в христианстве - УНИАН) остается очень влиятельной и состоятельной, даже если ее членов раздирают те же разногласия - по иммиграции, культурным вопросам и идентичности, - которые разжигают политику на большей части Запада", - отметили в WSJ.

В издании напомнили, что новому Папе также придется реагировать на войны в Украине и секторе Газы, а также на президента США, который является непредсказуемым и "разрывает послевоенную структуру Запада".

В то же время Прево немного раз высказывался публично, особенно о некоторых из самых противоречивых вопросов в Церкви, а именно о роли женщин. То, о чем он говорил, свидетельствует о том, что новый Папа будет продолжать пастырский акцент своего либерального предшественника на работе с бедными и заботе об окружающей среде.

"Быть епископом - это не значит жить во дворце, а ходить с людьми", - заметил он в интервью для Vatican News, повторяя общую мысль Франциска.

Кроме того, в феврале Прево раскритиковал попытку вице-президента США Джей Ди Вэнса сослаться на древнее церковное учение об иерархии любви, чтобы защитить иммиграционные меры администрации Трампа.

"Джей Ди Вэнс ошибается. Иисус не просит нас ранжировать нашу любовь к другим", - написал он в соцсети X.

Новый Папа Римский - последние новости

Как писал УНИАН, Папой Римским впервые стал американец. На такую новость уже отреагировал президент США Дональд Трамп и заявил, что уже жду встречи с понтификом.

"Поздравляем кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который только что был избран Папой Римским. Это такая честь осознавать, что он является первым американским Папой. Какое волнение и какая большая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень значимый момент", - подчеркнул американский лидер.

Также стало известно, почему новый Папа выбрал такое имя, как Лев XIV. Оказалось, что имя Лев является одним из старейших в списке папских имен - его носил, в частности, Папа Лев I Великий (440-461 гг.), который считается одним из самых влиятельных понтификов ранней Церкви.

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