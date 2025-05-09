Украина использует ИИ для анализа информации о российских позициях, полученных со спутников, шпионов и беспилотников.

Украина сейчас вовсю использует современные технологии, чтобы противостоять российскому вторжению, однако до начала войны к идее использования ИИ в украинской армии относились очень скептически. Об этом рассказал экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для The Times.

Так, он отметил, что с помощью западных технологических компаний Украина использует ИИ для просеивания огромных объемов информации о российских позициях, полученных со спутников, шпионов и беспилотников. Затем эта информация представляется украинским командирам в виде панели инструментов, что позволяет им нормировать боеприпасы и перераспределять войска.

Однако, когда Залужный изначально начал экспериментировать с технологиями незадолго до полномасштабного вторжения, то, по его словам, был встречен скептически.

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"После одних учений в 2021 году один неназванный командир спросил его: "Что за мультики вы тут показываете?", - пишет Times.

Залужный сказал, что он также получил приказ прекратить использовать, программное обеспечение Kropyva, которое отображает украинские и российские позиции, накануне вторжения. "Конечно, я этого не делал", — сказал он.

Залужный и война в Украине

Ранее Залужный заявил, что ему "заблокировали" создание подготовленного на Западе корпуса элитных военных. Это, по его словам, произошло в ключевой момент войны.

в конце лета 2022 года существовали планы по созданию корпуса десантно-штурмовых войск. Однако это подразделение так и осталось "только на бумаге" из-за бюрократических проблем.

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