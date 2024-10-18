Саммит Европейского Совета объявил о фактическом приостановлении вступления Грузии в Европейский Союз. Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Евросовета.
Отмечается, что Европейский Совет подтверждает готовность ЕС поддерживать грузинский народ на его европейском пути. В то же время там вновь выразили свое "серьезное беспокойство" относительно курса действий грузинского правительства, который противоречит ценностям и принципам, на которых основывается Европейский Союз.
"Европейский Совет напоминает, что такой курс ставит под угрозу европейский путь Грузии и де-факто останавливает процесс вступления в ЕС. Он призывает Грузию провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции. Европейский Совет будет продолжать внимательно следить за развитием ситуации", – говорится в документе.
К тому же в Евросовете ожидают, что предстоящие парламентские выборы в Грузии будут свободными и честными, и будут проводиться в соответствии с международными стандартами и с беспрепятственным доступом для международных и национальных наблюдателей за выборами.
"Европейский Совет подтверждает непоколебимую поддержку Европейским Союзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Он подчеркивает неизменную приверженность Европейского Союза мирному урегулированию конфликта и его политику непризнания и вовлечения", – добавляется в документе.
Вступление Грузии в ЕС
Ранее сообщалось, что Грузия не сможет стать членом ЕС, если там установится однопартийная система без политической оппозиции. Такое заявление сделал посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.
По словам дипломата, ЕС также ввести санкции против Грузии, если она продолжит отходить от демократии.
Отметим, что в июле стало известно, что США приостанавливают помощь грузинскому правительству на сумму более 95 миллионов долларов из-за закона об "иностранных агентах", который Вашингтон считает антидемократическим. По данным Reuters, Европейский Союз также заморозил около 30 миллионов евро военной помощи Грузии.