Преимущество сторонников евроинтеграции над ее противниками составило менее 1%.

Граждане Молдовы проголосовали за вступление страны в Европейский Союз. Впрочем, перевес сторонников евроинтеграции над ее противниками составил менее 1%. Так, по данным подсчета ЦИК 100% бюллетеней, за внесение в Конституцию положения о евроинтеграции Молдовы проголосовали 50,46% избирателей, против - 49,54%.

Политический аналитик Руслан Рохов в комментарии РБК-Украина назвал причины таких результатов волеизъявления. По его словам, первая заключается в том, что в Молдове было большое количество противников евроинтеграции - это базовый пророссийский электорат.

"Активно Российская Федерация работала на том, чтобы расширить свою базу фактически путем запугивания молдаван. Они привязывали будущий дрейф в ЕС к тому, что будет потом НАТО, потом будут военные базы. А это эскалирует ситуацию и спровоцирует втягивание Молдовы в войну", - объясняет аналитик.

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Кроме того, по его словам, на результаты референдума повлияли электоральные "сетки" молдавского пророссийского бизнесмена-беглеца Илана Шора. Они состоят из около 130 тысяч граждан, которые должны были проголосовать против президента Майи Санду на выборах. По мнению Рохова, это также повлияло на количество избирателей, проголосовавших против вступления Молдовы в Евросоюз.

Добавим, что ЦИК Молдовы уже подсчитал все 100% бюллетеней и по результатам голосования в первом туре выборов президента страны. Так, действующая глава государства Майя Санду получила 42,45% голосов избирателей, ее соперник, пророссийский кандидат Александр Стояногло - 25,98%. Второй тур запланирован на 3 ноября.

Выборы и референдум в Молдове

Недавно агентство Reuters сообщило, что Россия вербует людей для участия в протестах в Молдове. По информации СМИ, обучением протестующих занимаются лица, которые связаны с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.

Власти страны заявили, что с июня людей регулярно отправляют группами по 20 человек на обучение в РФ. В них уже приняли участие около 300 человек.

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