Фильм выйдет в мировой прокат 5 сентября 2025 года.

Кинокомпания Warner Brothers показала первый тизер четвертой и финальной части хоррор-франшизы "Заклятие".

В сверхъестественном фильме ужасов "Заклятие 4: Последние обряды" (The Conjuring: Last Rites) исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен возьмутся за свое последнее жуткое дело, связанное с таинственными сущностями.

К главным ролям вернулись Патрик Уилсон (франшизы "Астрал", "Аквамен", сериал "Фарго") и Вера Фармига ("Годзилла II: Король монстров", сериалы "Мотель Бейтсов", "Соколиный глаз"), а также Шеннон Кук (сериалы "Сотня", Ричер") в роли ассистента Уорренов Дрю Томаса.

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При этом в фильме ожидается появление Таиссы Фармиги (антология "Американская история ужасов"), которая повторит роль сестры Ирен из фильма "Монахиня", также принадлежащего к франшизе "Заклятие".

Кроме того, в фильме сыграли Бен Харди ("Люди Икс: Апокалипсис", "Богемная рапсодия") и Миа Томлинсон ("Затерянное пиратское королевство").

Режиссером фильма выступил Майкла Чавес, который до снял еще три фильма из вселенной "Заклятие" – "Проклятие Ла Йороны" (2019), "Заклятие 3: По велению дьявола" (2021) и "Монахиня 2" (2023).

Хоррор "Заклятие 4: Последние обряды" выйдет в мировой прокат 5 сентября 2025 года.

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