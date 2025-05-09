СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы.

Служба безопасности впервые в истории разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству.

Как сообщает пресс-служба ведомства, задачей этой ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

По результатам комплексных мероприятий на Закарпатье СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы.

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Расследование установило, что куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже идентифицирована Службой безопасности. Одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году.

По данным контрразведки и следователей СБУ, куратор "активировал" этого агента в сентябре 2024 года.

"Тогда предатель получил задание: изучить настроения местного населения и получить следующую информацию: какая будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент, в частности венгерские военные; какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на черном рынке Закарпатья; какая ситуация с миграцией венгерского населения в регионе; какие военные силы расположены на Закарпатье, много ли транспорта и боевых машин; насколько укомплектованы правоохранительные органы и какова их численность и т.д.", - говорится в сообщении.

Задокументировано, что после этого агент лично разведывал размещение Сил обороны и координаты зенитно-ракетных комплексов С-300 в регионе. После сбора разведданных он выехал в Венгрию, чтобы отчитаться перед куратором. Для пересечения границы предатель оформил справку смотрителя за больным отцом, который нуждается в лечении в иностранных учреждениях.

По материалам дела, во время встречи венгерский разведчик передал агенту наличные средства, которые предусматривались на выполнение поставленных задач. В том числе предатель подыскивал сеть информаторов. СБУ установила, что резидент пытался завербовать по меньшей мере двух человек:

"Формируя агентурную сеть, иностранная разведка надеялась расширить диапазон сбора информации, включая получение данных из прифронтовых и фронтовых регионов".

В спецслужбе проинформировали, что в марте этого года контрразведка СБУ задокументировала вторую встречу агента с куратором. На этот раз он получил телефон со специальным программным обеспечением для законспирированной связи. Среди новых задач предателя было выявление служебных авто, принадлежащих представителям Сил безопасности и обороны в Закарпатской области. Кроме того, резидент должен был находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ на войне и актуальные события с линии фронта, и уже подобрал соответствующий контакт в Силах обороны.

"Еще одна задержанная - бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По имеющейся информации, среди ее задач было информирование венгерской спецслужбы о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу. Контрразведка СБУ задокументировала каждый шаг венгерской агентуры и задержала фигурантов по месту жительства. Во время обыска у них изъяты телефоны и другие вещественные доказательства подрывной деятельности", - заявили в СБУ.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Работа украинской контрразведки

Как сообщал УНИАН, в марте контрразведчики СБУ задержали двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые действовали в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Они готовили серию воздушных атак на высоковольтные электролинии, чтобы обесточить часть северных регионов. Согласно материалам дела, агенты выезжали на местность и фиксировали геолокации потенциальных целей. Кроме того, они должны были выявлять и передавать оккупантам координаты радиолокационных станций ВСУ.

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