Приносить извинения планируют после того, как победят на октрябрських выборах и накажут "виновных в разрушении грузино-осетинского братства".

Грузия принесет извинения оккупационным властям Южной Осетии за войну 2008 года. Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей в стране партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Как сообщает "Эхо Кавказа", проект "Радио Свобода", Иванишвили выступил на предвыборной встрече в городе Гори (пострадавшем от российского вторжения 2008 года), где повторил риторику нынешних властей страны о том, что именно Грузия под руководством Михаила Саакашвили якобы развязала ту войну.

"Как только закончатся выборы 26 октября, когда будут осуждены зачинщики войны, когда абсолютно все виновные в разрушении грузино-осетинского братства и сосуществования получат строжайший юридический ответ, мы обязательно найдем в себе силы принести извинения за то, что в соответствии с полученным заданием, предательское "Национальное движение" в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских сестёр и братьев. А поскольку одним из важнейших краеугольных камней нашей христианской веры, грузин и осетин, является именно прощение, я уверен, что братоубийственное противостояние, которое враги Грузии развязали для наших народов, закончится именно историческим взаимным прощением и искренним примирением", – сказал он.

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Российское вторжение в Грузию 2008 года

Российское вторжение в Грузию в августе 2008 года стало результатом нараставшей напряженности в двух сепаратистких регионах Грузии — Южной Осетии и Абхазии. После резкого усиления артиллерийских обстрелов со стороны сепаратисттов Грузия предприняла попытку силового решения проблемы и попыталась силой восстановить контроль над Южной Осетией.

Россия, явно ожидавшая такой реакции на провокации сепаратистов, незамедлительно начала полномасштабное военное вторжение на суверенную территорию Грузии, обосновав это "защитой" мирного населения и своих "миротворцев" в регионе.

Военные действия продолжались пять дней. Российские войска не только выбили грузинские силы из Южной Осетии, но и продвинулись вглубь основной территории Грузии, в том числе в стратегический город Гори. В августе 2008 года было достигнуто соглашение о прекращении огня при посредничестве Франции и Европейского Союза. В результате конфликта Россия формально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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