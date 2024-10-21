Молдаване поддержали Майю Санду, однако разделились поровну в вопросе вступления в ЕС.

В Молдове 20 октября прошли президентские выборы, а также референдум о вступлении в ЕС, действующий президент страны Майя Санду заявила, что выборы столкнулись с "беспрецедентным" вмешательством извне.

Так, по результатам обработки 98% бюллетеней Майя Санду лидирует в первом туре с результатом 41,86% голосов. За ее соперника, пророссийского кандидата Александра Стояногло проголосовали 26,32%. На третьем месте - Ренато Усатый - 13,78%.

Учитывая результаты в стране, состоится второй тур президентских выборов, поскольку никто не набрал более половины голосов. Он запланирован на 3 ноября, противостоять друг другу будут Санду и Стояногло.

Видео дня

По результатам референдума о вступлении в ЕС мнения граждан разделились поровну - 50,10% проголосовали против, а 49,90% - за, обработано 98% бюллетеней. При этом аналитики считают, что положительный ответ все еще может одержать победу, поскольку еще не до конца подсчитаны голоса представителей диаспоры, в основном выступающей за ЕС.

Президент Молдовы Майя Санду уже заявила, что воскресные выборы столкнулись с "беспрецедентным" вмешательством извне

В своем обращении к молдаванам Санду заявила, что существуют "явные доказательства" того, что преступные группировки, работающие вместе с иностранными силами, враждебными интересам Молдовы, пытались скупить 300 000 голосов.

"Их целью было подорвать демократический процесс. Их намерением было посеять страх и панику в обществе... Мы ждем окончательных результатов, и мы ответим твердыми решениями", - сказала она.

В преддверии голосования опросы показали, что большинство молдаван поддерживают вступление в Европейский союз. При этом по меньшей мере пять кандидатов призвали своих сторонников либо бойкотировать референдум, либо голосовать "нет", утверждая, что референдум - это уловка, призванная усилить позиции Санду на выборах.

Выборы в Молдове - что известно

В преддверии голосования власти страны заявляли об активных попытках давления со стороны России.

Так, полиция Молдовы раскрыла схему, в рамках которой местных жителей отправляли в Россию для обучения участию в гражданских беспорядках в Кишиневе и других крупных городах страны. Организаторы связаны с беглым прокремлевским бизнесменом Иланом Шором. Также власти заявляли, что Россия организовала "мафиозную" сеть, через которую платила молдаванам за то, чтобы они проголосовали против вступления в ЕС на референдуме 20 октября, а также против прозападного президента Майи Санду на одновременных выборах.

Вас также могут заинтересовать новости: