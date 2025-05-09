В горах сегодня значительно ухудшилась погода.

Зима никак не покидает Украину в этом году. В Карпатах 9 мая бушует настоящий зимний шторм. Об ухудшении погоды предупреждают Горные спасатели Прикарпатья.

"Внимание! Ухудшение погодных условий! По состоянию на 08:25 9 мая на горе Поп Иван облачно, туман, видимость ограничена. Ветер восточный, северо-восточный 10-12 м/с", - сообщили спасатели.

По их данным, сегодня утром температура в горах упала до -7°С.

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Спасатели показали фото с вершины. На фото изображена заснеженная вершина горы Поп Иван Черногорский в Карпатах. Видно сильное обледенение конструкций и значительное количество снега, что свидетельствует о суровых погодных условиях.

9 мая с территории Румынии на юго-восток Украины будет перемещаться циклон, который обусловит дожди. В то же время в большинстве западных областей осадков не будет.

Облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме запада, пройдут умеренные, в большинстве центральных и южных областей местами значительные дожди, а на юго-востоке страны местами с грозами.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура днем 8-13° тепла; на востоке и юго-востоке страны 13-18°.

На высокогорье Карпат днем будет без осадков, а столбики термометров покажут 1-6° тепла.

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