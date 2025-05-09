Министр внутренних дел Германии уже приказал отказывать искателям убежища на немецких границах.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц объявил "чрезвычайное положение" в стране. Об этом сообщает WELT.

В издании добавили, что министерство внутренних дел проинформировало послов соседних стран, однако представитель правительства это отрицает, но сам министр Александер Добриндт это подтверждает.

Как выяснили журналисты, канцлер объявил "чрезвычайное положение" из-за миграции. В частности правительство Германии хочет активировать статью 72 Договора о функционировании Европейского Союза.

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"Дублинское соглашение больше не будет применяться, что приведет к усилению пограничного контроля и отказов в предоставлении убежища искателям убежища", - объяснили в материале.

Отмечается, что министр внутренних дел Германии Александер Добриндт уже приказал отказывать искателям убежища на немецких границах, ссылаясь на статью 72.

"Статья 72 позволяет государствам-членам отклоняться от определенных правил ЕС с целью поддержания общественного порядка и защиты внутренней безопасности. То, допустимо ли это в таком случае, уже было предметом споров между коалицией "Светофор" и ХДС/ХСС в прошлом году. Юристы предупреждали, что окончательное решение может принять Европейский суд", - напомнили в WELT.

В то же время представители Европейского Союза отметили в комментарии для WELT, что несмотря на применение статьи 72, "чрезвычайное положение" не обязательно объявлять.

"Федеральный канцлер не объявляет чрезвычайное положение", - сказал представитель правительства Штефан Корнелиус в интервью газете Bild.

Избрание канцлером Фридриха Мерца - что известно

Как писал УНИАН, Фридриха Мерца со второй попытки избрали канцлером Германии. За проголосовали 325 депутатов при необходимых 316. Отмечается, что Мерц стал десятым канцлером в истории ФРГ. Ему предстоит возглавить коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

В то же время после своего назначения канцлер пообещал совершить поездку в Украину "в ближайшее время". По информации СМИ, такой визит пока находится на стадии согласования.

"Я хочу сделать все возможное, чтобы Европейский Союз внес свой вклад в обеспечение долгосрочного прекращения огня после предстоящих выходных и в заключение мирного соглашения с Россией", - подчеркнул Мерц.

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