На месте аварии изъяли "посторонние предметы".

Шведские правоохранители продолжают расследование взрывов на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Как сообщили в пресс-центре полиции безопасности страны, следствие показывает, что речь идет о серьезном саботаже.

Так, в ходе осмотра места преступления в Балтийском море, были задокументированы обширные повреждения газопроводов в результате взрывов. На месте изъяли "посторонние предметы".

Видео дня

"В ходе проведенных анализов на нескольких изъятых посторонних предметах были обнаружены остатки взрывчатых веществ", – говорится в сообщении.

В то же время правоохранители отмечают, что продолжается расширенный анализ, а расследование – крайне сложное.

"Продолжающееся предварительное расследование должно показать, может ли кому-либо быть предъявлено подозрение, а затем привлечено к уголовной ответственности. … То, что произошло в Балтийском море, очень серьезно", – отмечает полиция безопасности.

Инцидент на "Северном потоке"

В сентябре на двух нитках российского газопровода "Северный поток" в результате аварии произошла утечка, могло вытечь до 500 миллионов кубометров технического газа.

Сразу несколько стран ведут расследование инцидента. Швеция ранее осмотрела поврежденные участки и подтвердилось, что утечка произошла в результате взрывов. Предварительное расследование Дании также показало, что причиной утечки были "мощные взрывы".

Швеция объявила, что проведет дополнительное расследование аварии.

В СМИ появилась информация, что два больших корабля с выключенными трекерами проплывали возле мест утечки газа на трубопроводе "Северный поток-2" в Балтийском море за несколько дней до их обнаружения.

Вас также могут заинтересовать новости: