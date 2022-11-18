Шведские правоохранители продолжают расследование взрывов на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Как сообщили в пресс-центре полиции безопасности страны, следствие показывает, что речь идет о серьезном саботаже.
Так, в ходе осмотра места преступления в Балтийском море, были задокументированы обширные повреждения газопроводов в результате взрывов. На месте изъяли "посторонние предметы".
"В ходе проведенных анализов на нескольких изъятых посторонних предметах были обнаружены остатки взрывчатых веществ", – говорится в сообщении.
В то же время правоохранители отмечают, что продолжается расширенный анализ, а расследование – крайне сложное.
"Продолжающееся предварительное расследование должно показать, может ли кому-либо быть предъявлено подозрение, а затем привлечено к уголовной ответственности. … То, что произошло в Балтийском море, очень серьезно", – отмечает полиция безопасности.
Инцидент на "Северном потоке"
В сентябре на двух нитках российского газопровода "Северный поток" в результате аварии произошла утечка, могло вытечь до 500 миллионов кубометров технического газа.
Сразу несколько стран ведут расследование инцидента. Швеция ранее осмотрела поврежденные участки и подтвердилось, что утечка произошла в результате взрывов. Предварительное расследование Дании также показало, что причиной утечки были "мощные взрывы".
Швеция объявила, что проведет дополнительное расследование аварии.
В СМИ появилась информация, что два больших корабля с выключенными трекерами проплывали возле мест утечки газа на трубопроводе "Северный поток-2" в Балтийском море за несколько дней до их обнаружения.