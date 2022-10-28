В начале октября полиция безопасности провела осмотр места преступления.

Швеция проведет дополнительное расследование утечки на газопроводах "Северный поток" в исключительной экономической зоне страны.

Об этом сообщает Служба государственной безопасности Швеции.

"В начале октября полиция безопасности провела осмотр места преступления на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2", после чего укрепились подозрения в грубом саботаже. Прокуратура приняла решение о дополнительных расследованиях на газопроводах", – говорится в сообщении.

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Согласно заявлению, расследование будет проводиться при содействии шведских сил обороны.

Повреждение трубопровода "Северный поток"

В прошлом месяце на двух нитках российского газопровода "Северный поток" из-за дыры в трубе резко снизилось давление. В результате аварии из труб могло вытечь до 500 миллионов кубометров технического газа.

Причины аварии устанавливают правоохранители нескольких стран. Ранее Служба государственной безопасности Швеции провела осмотр поврежденных участков газопроводов. Он подтвердил, что утечка произошла в результате взрывов. Предварительное расследование, проведенное Данией, также показало, что утечки были вызваны "мощными взрывами".

Европейские лидеры не исключают, что это был саботаж.

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