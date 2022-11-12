SpaceKnow идентифицировала корабли и сообщила о выводах официальным лицам НАТО, которые расследуют инциденты с "Северным потоком".

Два больших корабля с выключенными трекерами проплывали возле мест утечки газа на трубопроводе "Северный поток-2" в Балтийском море за несколько дней до их обнаружения.

Как сообщает издание Wired со ссылкой на данные анализа компании SpaceKnow, занимающейся мониторингом спутниковых данных, два "темных корабля", каждый длиной от 95 до 130 м, прошли за несколько миль от мест утечки газа из "Северного потока-2".

"Мы обнаружили несколько темных судов, то есть судов значительных размеров, которые проходили через интересующую нас зону. У них были выключены маяки, то есть не было никакой информации об их передвижении, и они пытались скрыть от мира информацию о своем местонахождении и общую информацию", - пояснил ситуацию Джерри Яворницки, генеральный директор и соучредитель компании SpaceKnow.

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Чтобы обнаружить корабли, компания изучила 90-дневные архивные спутниковые снимки этого района. Компания анализирует снимки, полученные от нескольких спутниковых систем, включая платные и бесплатные сервисы, и использует машинное обучение для обнаружения на них объектов.

"У нас есть 38 специальных алгоритмов, которые позволяют выявлять военную технику", - рассказал Яворницки, добавляя, что система SpaceKnow может выявлять конкретные модели самолетов на посадочных полосах.

Информация была получена путем анализа изображений с нескольких спутников, и, вероятно, еще больше усилит спекуляции о причинах взрывов.

Несколько стран, расследующих инцидент, считают, что трубопроводы были повреждены серией взрывов, причем подозрения направлены на Россию.

Как только SpaceKnow идентифицировала корабли, она сообщила о своих выводах официальным лицам НАТО, расследующим инциденты с "Северным потоком". Яворницки сказал, что чиновники НАТО попросили компанию предоставить больше информации.

Пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лунгеску заявила, что НАТО не комментирует "детали нашей поддержки или использованные источники", но подтвердила, что НАТО считает инцидент преднамеренным и "безответственным актом саботажа" и усилило свое присутствие в Балтийском и Северном морях.

Инцидент с "Северным потоком-2"

Компания Nord Stream AG ранее провела инспекцию поврежденного участка в исключительной экономической зоне Швеции зафрахтованным российским судном. Оно обнаружило на морском дне техногенные воронки глубиной от трех до пяти м на расстоянии около 248 м друг от друга.

В Европе считают инциденты на ветках российского газопровода преднамеренными. Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" сознательным актом диверсии.

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