В официальном заявлении отметили, что сейчас остаются ограниченные способы выехать из России в частном порядке.

Посольство США обратилось к гражданам страны с призывом как можно быстрее покинуть Россию. Сейчас еще есть ограниченные способы выехать из государства-агрессора. Остальных американцев призвали не посещать территорию РФ.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте посольства США в Москве.

"Гражданам США не следует совершать поездки в Россию, а тем, кто проживает или путешествует в России, следует немедленно покинуть Россию, пока сохраняются ограниченные возможности коммерческих поездок", — сказано в сообщении.

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Дипломаты отметили, что сухопутные маршруты для выезда из РФ все еще открыты. А вот коммерческие авиарейсы сильно ограничены и попасть на них в короткий срок часто невозможно. Отдельно граждан США призвали избегать любых политических или социальных протестов и не фотографировать сотрудников служб безопасности на этих мероприятиях. Американцам напомнили, что "право на мирные собрания и свобода выражения мнений в России не гарантированы".

Причиной для публикации такого призыва стала временная мобилизация. В США опасаются за людей, которые владеют гражданством Штатов и России. Таких мужчин могут призвать в армию.

"21 сентября российское правительство начало мобилизацию своих граждан в вооруженные силы для поддержки вторжения в Украину. Россия может отказаться признать американское гражданство двойных граждан, отказать им в доступе к американской консульской помощи, воспрепятствовать их выезду из России и призвать двойных граждан на военную службу", — подчеркнули в посольстве.

Напряжение в отношениях США и России

Штаты серьезно отнеслись к ядерным угрозам президента РФ Владимира Путина во время объявления "частичной мобилизации".

Сейчас США не видят никаких признаков того, что Российская Федерация готовится применить ядерное оружие. Однако военные подняли в воздух самолеты-разведчики для отслеживания ядерного оружия. А директор ЦРУ напомнил о необходимости следить за признаками подготовки к ядерному удару.

США также предупредили Россию о "катастрофических последствиях" применения ядерного оружия. При этом бывший президент РФ Дмитрий Медведев уверен, что даже после такого преступления НАТО не вмешается в войну.

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