Россия уже не может захватывать украинские города, уверен военный.

Вооруженные силы Украины уже к концу 2022 года оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля 2022 года. А к середине 2023 года они могут оказаться в Крыму.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию LRT.

"Я надеюсь, что мы увидим дальнейшее давление со стороны российских войск. Вы не увидите каждый день занятый (армией РФ - УНИАН) город, это просто невозможно. Но я все же надеюсь, что к концу этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", - заявил он. Видео дня

Война Украины против России

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что россияне почувствовали, что проигрывают, и пытаются оттянуть этот момент.

Так же Зеленский считает, что может так случиться, что Украина вернет оккупированный Россией Крым дипломатическим путем.

"Крымская платформа" и возвращение оккупированного полуострова мирными средствами: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу". Ее образовали с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

По итогам саммита участники приняли Совместную декларацию, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации. Декларация фиксирует следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

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