RC-135S Cobra Ball находился в небе над Аляской.

Соединенные Штаты подняли в небо уникальные самолеты-разведчики RC-135S Cobra Ball, который отслеживает полеты ежконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Об этом свидетельствуют данные flightradar24.

RC-135S Cobra Ball находился в небе над Аляской. Фокус пишет, что самолет, скорее всего, дозаправлялся.

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По состоянию на утро 24 сентября все три самолета были в небе, два воздушных судна - на границе с Российской Федерацией. Один летел из центра США.

Последний раз Вашингтон поднимал в воздух RC-135S Cobra Ball в апреле 2022 года - когда РФ проводила испытания своего "Сармата" в Архангельской области.

RC-135S Cobra Ball: характеристики самолета и назначение

Boeing RC-135 - семейство крупных стратегических разведывательных самолётов, которые США в период Холодной мировой войны использовала для наблюдения за советскими ПВО.

В состав экипажа RC-135S Cobra Ball входит минимум два пилота, один штурман, три офицера радиоэлектронной борьбы, два бортовых инженера-системотехника и два и более бортовых специалиста.

RC-135S Cobra Ball обнаруживают и сопровождают ракету на расстоянии до 450-500 км. С высокой точностью они могут определять момент отключения ракетного двигателя и рассчитать точки старта и падения.

Ядерные угрозы России

Накануне проведения на оккупированных территориях "референдумов" Путин в своем обращении к нации пригрозил миру ядерным ударом в случае "посягательства" на аннексированные районы.

Согласно доктрине РФ, Кремль может использовать ядерное оружие только при условии, если будет видеть угрозу существования своей страны.

Ядерный шантаж России усилился после громкого военного поражения в Харьковской области, когда Москве в срочном порядке путем частичной мобилизации пришлось искать дополнительные силы по защите занятых рубежей.

23 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил руководство РФ о "тяжелых последствиях", если Москва применит оружие массового уничтожения.

"Они знают, что будут тяжелые последствия. Я не буду конкретизировать, как мы отреагируем. Это зависит от того, какого рода оружие массового уничтожения они могут применить. Мы посылаем эти сообщения, и мы четко заявляем, чтобы сделать невозможным развитие таких событий", - подчеркнул Столтенберг в интервью CNN.

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