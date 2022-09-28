Уильям Бернс также прокомментировал ядерные угрозы Путина.

Даже если в России мобилизуют 300 тысяч человек, бросить их всех на фронт в качестве пушечного мяса не получится. При этом нехватка личного состава — это лишь одна из проблем. Есть еще недостаток обучения и отсутствие необходимой экипировки.

Такими мыслями поделился директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью CBS.

"Даже если он [Путин] сможет мобилизовать 300 000 солдат, это не значит, что он сможет бросить людей как пушечное мясо на фронт, многие из которых не будут хорошо обучены, многие из которых не будут иметь нужного снаряжения, необходимой им материально-технической поддержки. Его армия имеет множество проблем, и мужская сила — это лишь одна из них", — заявил Бернс.

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Директор ЦРУ отдельно прокомментировал ядерные угрозы Путина. По его словам, "сейчас очень трудно сказать", блефует ли президент России. Однако американское разведывательное сообщество не обнаружило "каких-либо практических доказательств" подготовки к использованию ядерного оружия.

"Что нам нужно сделать, так это отнестись к этому очень серьезно, следить за признаками реальных приготовлений", — добавил Бернс.

Проблемы "частичной" мобилизации в России

Путин объявил о дополнительном наборе в армию 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется мобилизовать 300 тысяч человек. Однако СМИ узнали, что призвать попытаются миллион граждан.

Сразу после объявления мобилизации из России начали уезжать мужчины. Например, на границе с Грузией образовалась 20-километровая очередь. Здесь же военные из РФ обустроили мобильный мобилизационный пункт.

В Дагестане люди организовали протесты против набора мужчин в армию. Полицейские на митингах били и разгоняли людей.

На проблемы с мобилизацией указал и спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, в Украину отправят "низко-интеллектуальных людей со ржавыми автоматами".

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