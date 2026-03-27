США спустя три недели войны в положении гораздо более сложном, чем Иран, - The Economist

Иран, несмотря на удары, продолжает сопротивляться и сохраняет значительные возможности для дальнейшего давления на Запад.

Несмотря на масштабную военную кампанию США и Израиля против Ирана, ситуация развивается в пользу Тегерана. По оценке издания The Economist, последняя неделя стала особенно сокрушительной в эскалации конфликта, и поставила Вашингтон в сложное положение больше, чем ослабила Иран.

Изначально президент США Дональд Трамп поставил перед собой ряд целей – от демонтажа ядерной программы Ирана до изменения стратегической роли Тегерана на Ближнем Востоке. Однако по состоянию на конец марта 2026 года эти цели остались недостижимыми. Иран, несмотря на удары, продолжает сопротивляться и сохраняет значительные возможности для дальнейшего давления на Запад, пишет The Economist.

Контроль Ирана над ключевыми маршрутам и рычагами влияния

Как утверждает издание, Иран смог сохранить влияние на стратегически важные точки, в том числе на Ормузский пролив – через него проходит порядка 20 % мировых поставок нефти. Ограничение судоходства здесь стало важным тактическим преимуществом Тегерана, влияя на глобальные энергетические рынки.

Военные удары США и союзников, направленные на стратегические объекты, не достигли полного разрушения инфраструктуры Ирана. Кроме того, Иран активно использует асимметричные методы ведения войны, включая удары дронами и атаки на судоходство, что вынуждает Запад адаптировать свои стратегии, говорится в публикации.

Дипломатия и переговорные позиции сторон

По данным источников The Economist, США и Иран ведут переговоры о прекращении боевых действий, но позиции сторон отличаются. В то время как Вашингтон указывает на возможность дипломатического выхода и предложил список из 15 пунктов, направленных на урегулирование стратегических вопросов, Иран настаивает на сохранении своей политической и военной автономии, а также на определённых гарантиях безопасности.

Потенциальные последствия для Запада

Издание подчёркивает, что конфликт привёл к значительным политическим и экономическим затратам для США и их союзников. Контролируя движение нефти по Ормузскому проливу и оказывая давление на инфраструктуру региона, Иран спровоцировал подъем цен на энергоносители, что сказывается на экономике США, Европы и стран Азии. Стратегическое преимущество Ирана также укрепляет его позиции на переговорах с Китаем и Европой, которые стремятся к стабильности поставок нефти.

The Economist отмечает, что Запад понёс значительные затраты как в военной, так и в дипломатической сфере, что временно усиливает позиции Тегерана.

Война на Ближнем Востоке: последние новости

Накануне Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны Соединенных Штатов сообщил, что США намерены в ближайшие дни отправить дополнительно 10 тысяч военных на Ближний Восток. Это может свидетельствовать о подготовке наземной операции США в Иране.

В свою очередь Трамп объявил о 10-дневной приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана. По словам американского президента, режим "тишины" продлится до 6 апреля на фоне продолжающихся в Вашингтоне переговоров.

