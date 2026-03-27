Пентагон может направить ещё 10 тысяч военнослужащих на Ближний Восток, – Axios

США могут отправить дополнительные 10 тысяч военных на Ближний Восток уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны Соединенных Штатов.

Отмечается, что если это произойдет, то США значительно увеличат количество личного состава в регионе, и это будет свидетельствовать о том, что Вашингтон готовит наземную операцию в Иране.

Издание отметило, что это происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ведет якобы успешные переговоры с Ираном о завершении войны. В то время как в Иране не соглашаются на американские условия и считают, что дипломатическое давление США – это "очередной трюк".

Издание со ссылкой на чиновника в Министерстве обороны США сообщило, что решение может быть принято уже на следующей неделе. И что новые войска будут из других боевых частей, чем те, которые уже находятся или были направлены в регион.

Ранее Трамп в очередной раз заявил о том, что США якобы ведут "основательные" переговоры с Ираном. Он также отметил, что Тегеран якобы в качестве жеста доброй воли согласился пропустить 10 танкеров с нефтью через Ормузский пролив во время переговоров. Также президент США в очередной раз сказал, что Иран хочет заключить соглашение из-за того, что его "разгромили в щелчки".

Кроме того, специальный посланник Белого дома Стив Виткофф заявил, что Иран якобы можно убедить в отсутствии лучшей альтернативы, кроме принятия условий США для прекращения войны. По его словам, несмотря на публичную позицию Тегерана, Иран дал понять Вашингтону, что готов к переговорам.

