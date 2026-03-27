Иран ищет способы выйти из войны с США: Уиткофф сделал громкое заявление

Есть основания полагать, что Иран готов принять условия Вашингтона для прекращения войны.

У США есть "веские признаки" того, что Иран можно убедить в отсутствии лучшей альтернативы, кроме принятия условий США для прекращения войны, заявил спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф. По его словам, "они ищут выход".

По словам журналиста Axios Барака Равидо в социальной сети X (Twitter), Уиткофф также заявил: "Мы передали Ирану, что им не стоит снова ошибаться в расчетах".

Позже Равидо отметил, что несмотря на публичные заявления с отклонением предложения США, иранские официальные лица ясно дали понять, что заинтересованы в переговорах. Но они до сих пор не дали окончательного ответа на предложение провести встречу на высоком уровне с США в ближайшие дни.

Источник отметил, что посредники давят на Тегеран, чтобы тот согласился на встречу, но иранские официальные лица в беседах с посредниками утверждают, что высшее руководство страны (Моджтаба...) еще не приняло решения.

"Ключевой вопрос для посредников – добиться того, чтобы встреча состоялась. Но главной проблемой было недоверие и подозрения иранской стороны в том, что США снова их обманывают", – резюмировал источник.

Ранее УНИАН сообщал, что США разгромили ПВО Ирана, но война все равно не закончилась. С точки зрения своих собственных целей, американо-израильская воздушная кампания оказалась эффективной. Но военно-воздушные силы США делают не то, что заканчивает войны.

Кроме того, мы также рассказывали, что США приостанавливают запланированные удары по энергообъектам Ирана. Пауза будет длиться 10 дней - до понедельника, 6 апреля 2026 года.

