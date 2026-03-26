Трамп заявил, что США приостанавливают запланированные удары по энергообъектам Ирана

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что США приостанавливают на 10 дней удары по энергетическим объектам Ирана.
"По запросу правительства Ирана, позвольте этому заявлению служить подтверждением того, что я приостанавливаю период разрушения энергетических объектов на 10 дней - до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени. Переговоры продолжаются, и, несмотря на ошибочные заявления об обратном со стороны фейковых новостных СМИ и других, они идут очень хорошо", - написал президент США в TRUTH Social.
23 марта Трамп сообщил, что США не будут обстреливать иранские энергетические объекты 5 дней.
Сегодня он заявил, что США ведут переговоры с Ираном, а именно с "правильными людьми". По словам Трампа, в качестве жеста доброй воли Иран согласился пропустить около десятка танкеров с нефтью через Ормузский пролив.
"Они сказали: чтобы показать вам, что мы серьезно настроены и надежны - мы дадим вам 8 судов с нефтью", - заявил он.
По словам Трампа, после этого 8 танкеров действительно смогли беспрепятственно пройти через Ормузский пролив.