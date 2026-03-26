Трамп заявил, что США приостанавливают запланированные удары по энергообъектам Ирана

По его словам, пауза продлится до 6 апреля.

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что США приостанавливают на 10 дней удары по энергетическим объектам Ирана.

"По запросу правительства Ирана, позвольте этому заявлению служить подтверждением того, что я приостанавливаю период разрушения энергетических объектов на 10 дней - до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени. Переговоры продолжаются, и, несмотря на ошибочные заявления об обратном со стороны фейковых новостных СМИ и других, они идут очень хорошо", - написал президент США в TRUTH Social.

23 марта Трамп сообщил, что США не будут обстреливать иранские энергетические объекты 5 дней.

Сегодня он заявил, что США ведут переговоры с Ираном, а именно с "правильными людьми". По словам Трампа, в качестве жеста доброй воли Иран согласился пропустить около десятка танкеров с нефтью через Ормузский пролив.

"Они сказали: чтобы показать вам, что мы серьезно настроены и надежны - мы дадим вам 8 судов с нефтью", - заявил он.

По словам Трампа, после этого 8 танкеров действительно смогли беспрепятственно пройти через Ормузский пролив.

