Трамп привёл доказательства того, что мирные переговоры с Ираном начались

По словам Трампа, переговоры ведутся с "правильными" людьми.

США ведут переговоры с Ираном, а именно с "правильными людьми". Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с прессой.

"У нас продолжаются очень основательные переговоры с правильными людьми", – сказал он, не уточнив, кого именно имеет в виду.

По словам Трампа, в качестве жеста доброй воли Иран согласился пропустить около десятка танкеров с нефтью через Ормузский пролив.

"Они сказали: чтобы показать вам, что мы серьезно настроены и надежны – мы дадим вам 8 судов с нефтью", – заявил он.

По словам Трампа, после этого 8 танкеров действительно смогли беспрепятственно пройти через Ормузский пролив.

"Кажется, они были под пакистанским флагом. Я сказал: ну, видимо, мы имеем дело с правильными людьми. На самом деле они потом извинились за что-то и сказали, что пропустят еще 2 дополнительных судна", – сказал президент США.

Американский лидер утверждает, что иранцы действительно хотят заключить мирное соглашение, поскольку "их разгромили в щепки".

На вопрос журналиста, не планирует ли Белый дом применить к Ирану ту же схему, что и к Венесуэле – когда экспорт нефти контролируют США, Трамп ответил, что это "один из вариантов".

"Я сегодня прочитал статью, где сказано, что я отчаялся заключить соглашение. Я – полная противоположность отчаянию. Мне все равно. На самом деле у нас есть другие цели, которые мы хотим достичь, прежде чем мы уйдем отсюда. Мы бьем их каждый день", – добавил американский президент.

Как писал УНИАН, США рассматривают возможность проведения ограниченной наземной операции в Иране, чтобы заставить Тегеран пойти на уступки или хотя бы выйти из войны, громко хлопнув дверью. Вашингтон уже наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке, перебрасывая авиацию, морскую пехоту и подразделения, в частности 82-ю воздушно-десантную дивизию.

Это происходит на фоне роста цен на топливо в самой Америке. Это может негативно сказаться на рейтингах Трампа и его партии.

