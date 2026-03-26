Трамп: Украина - тоже не наша война, но мы помогаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что США постоянно перебрасывают оружие, включая предназначенное для Украины. Об этом пишет Clash Report.
Таким образом он подтвердил информацию СМИ о том, что Вашингтон регулярно перенаправляет вооружение между разными регионами в зависимости от текущих потребностей.
Отвечая на вопрос о возможной переброске боеприпасов и систем ПВО с украинского направления на Ближний Восток, он сказал:
"Мы делаем это постоянно. У нас огромная количество боеприпасов. Они есть в других странах, например, в Германии и по всей Европе. У нас там, знаете, все забито. И мы иногда берем из одного места и используем для другого".
При этом Трамп отметил, что поддержка Украины продолжается.
"Я слышал, как глава Германии сказал: "Это не наша война", имея в виду Иран. Я ответил: что ж, Украина - тоже не наша война, мы помогаем, но это не наша война. Я посчитал, что это было очень неуместное заявление, но он его сделал, этого уже не сотрешь, он так считал. И я сказал: ну, знаете, Украина - не наша война, и это так, но я бы хотел, чтобы все эти молодые люди перестали погибать. Я имею в виду, их убивают, это как мясорубка, то, что там происходит, - это ужасно", - добавил он.
Заявления Трампа об войне в Иране
Ранее Трамп заявил, что риск со стороны Ирана, который был на пороге получения ядерного оружия, был важнее возможного обвала рынков и скачка цен на нефть Он подчеркнул, что краткосрочные экономические последствия не имели для него решающего значения. Трамп признал, что ожидал гораздо более серьезного удара по экономике.