После скандала в прошлом году Вэнс не приедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности, - Spiegel

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейцев на Мюнхенской конференции по безопасности год назад.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в этом году не посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Вместо этого, по словам организаторов, делегацию США на встрече в феврале возглавит государственный секретарь США Марко Рубио.

Как пишет Der Spiegel, до сих пор в правительстве Германии предполагали, что Вэнс приедет в Мюнхен в феврале, и хотели использовать встречу для переговоров на высоком уровне. В последние годы США обычно представляли на конференции их вице-президенты, которые выступали с основным докладом по международной политике безопасности США.

Отмечается, что выступление Вэнса в прошлом году вызвало немалый ажиотаж. Вместо того, чтобы обсудить угрозу со стороны России, он предупредил европейских союзников, что свобода слова находится под угрозой в их странах.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, – это не Россия, не Китай", а угроза "изнутри", – сказал Вэнс.

Во время выступления Венса ведущие политики, такие как тогдашний лидер оппозиции Фридрих Мерц, неоднократно теряли самообладание. Мерц решительно отверг обвинения Вэнса и осудил попытку вмешательства США во внутреннюю политику Германии.

"Почему Вэнс не приедет в Мюнхен, не совсем понятно. Хотя вице-президент США будет в Европе незадолго до конференции, также обсуждается визит в Рим. Однако, возможно, ему придется вернуться в США после этого, поскольку президент США Трамп планирует поездку за границу. В таком случае вице-президент должен будет выполнить свои официальные обязанности и остаться на территории США", - отметили в издании.

Джей Ди Венс - заявления

Как сообщал УНИАН, Вэнс раскритиковал предоставление Украине помощи со стороны США. В частности, он отметил, что США скорее будут помогать пожилым американцам, чем оказывать финансовую помощь Украине.

"Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в частности отменяя налоги на социальное обеспечение, потому что верим в то, что нужно уважать своих родителей, а не отправлять все их деньги в Украину", - сказал вице-президент США.

