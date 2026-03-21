'Страх остался навсегда': украинка назвала минусы Пхукета, из-за них туда не стоит ехать

Если в вашем списке есть несколько курортов на выбор, тайский Пхукет лучше обойти стороной.

Пхукет – один из самых известных курортов мира. Этот остров, принадлежащий Таиланду, привлекает ежегодно миллионы туристов, но далеко не все возвращаются домой довольными.

Украинка, ведущая тревел-блог на YouTube, поделилась собственным опытом путешествия на тайский остров и назвала ряд существенных минусов, которые стоит учесть украинцам перед поездкой на Пхукет.

Засилье россиян

По словам автора, одним из самых больших минусов острова является большое количество российских туристов. Причем русский язык повсеместно встречается на вывесках, в меню ресторанов, даже многие работники сферы услуг здесь уже выучили русский. Хуже всего то, что украинцев здесь часто автоматически воспринимают как россиян, что может вызвать неприятные ситуации. Такая атмосфера, по ее словам, портит впечатления от путешествия.

Неблагоприятная погода в сезон дождей

Блогер отмечает, что стоит внимательно планировать время визита на Пхукет, чтобы не попасть в сезон дождей, когда погода может существенно испортить отдых. Значительную часть времени она была вынуждена проводить в отеле из-за постоянных ливней. Это ограничивает возможности для изучения острова и снижает общее удовольствие от поездки. Даже в солнечные дни приходится спешить, чтобы успеть увидеть как можно больше.

Проблемы с транспортом и штрафы

Передвижение по острову сопряжено с определенными трудностями, особенно для туристов. Аренда мотоцикла является фактически необходимостью, так как передвигаться пешком практически невозможно – тротуаров и пешеходных маршрутов нет. Но без местных или международных прав езда на мотоцикле может закончиться штрафом. Полиция часто проверяет именно иностранцев, и штрафы могут быть значительными.

Отдельную опасность представляет хаотичное дорожное движение на Пхукете. По словам блогерши, местные фактически игнорируют правила. Она сама попала в аварию уже на второй день.

"Трафик здесь очень хаотичный, без правил. Каждый едет, как хочет. И запомните: турист почти всегда виноват, даже если ты реально прав. Мы же отделались просто ссадинами и сломанным ребром. И после этого у меня страх и стресс перед мотоциклами остались навсегда", – вспоминает девушка.

Переполненные туристические локации

Популярные места, в частности самые известные пляжи, переполнены туристами. Из-за этого отдых больше напоминает массовый туризм, а не спокойное единение с природой. На осмотр некоторых экскурсионных локаций туристам дают очень ограниченное время, которого не хватает. Чтобы сделать фото в популярном инстаграмном месте, порой приходится часами стоять в очереди.

"Нам дают всего 40 минут на эту локацию, а людей много. Лодки постоянно прибывают, и тебе приходится пробираться через толпу, чтобы добраться до того пляжа. … Этого времени нам не хватило", – пожаловалась украинка.

Экскурсии не учитывают погоду

Даже в дождливую и ветреную погоду экскурсии не отменяют, что может испортить впечатления. Без солнца вода теряет свою яркость, и туристы не получают ожидаемого эффекта. В результате поездка может не оправдать затраченных средств. Это особенно критично для популярных фотолокаций.

Агрессивные животные на туристических локациях

На некоторых экскурсионных локациях туристы могут столкнуться с опасностью. Дикие обезьяны ведут себя агрессивно и могут вырвать из рук вещи или еду.

"Они не такие милые, как кажется. В Таиланде они агрессивны", – предупредила путешественница.

Высокие цены и неоправданные ожидания

Пхукет оказался значительно дороже, чем ожидалось. Даже местная еда и морепродукты стоят недешево и не всегда оправдывают ожидания. Блогерша отмечает, что остров не подходит для бюджетного отдыха.

"Пхукет – это не про экономию. Здесь все дороже. Жилье, еда, развлечения. Если вы едете сюда с мыслью, что Таиланд – это дешево, то именно Пхукет может вас удивить", – говорит девушка.

В итоге авторка подчеркивает, что Пхукет – это прежде всего массовое туристическое направление. Здесь постоянный поток людей, шум и активное движение. Для тех, кто ищет спокойствие или аутентичность, это может стать разочарованием. Остров больше подходит для любителей активного и оживленного отдыха.

