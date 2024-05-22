Российские власти собираются объявить внутренними морскими водами РФ часть акватории на востоке Финского залива, а также возле Балтийска и Зеленоградска Калининградской области. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на проект постановления правительства. В документе указано, что установленные в 1985 году географические координаты "не в полной мере соответствуют современной географической обстановке".

На финской границе россияне хотят скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также у северного входного мыса реки Нарва. А на литовской границе - в зоне Куршской косы, районах мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран и Балтийской косы.

Однако, объявляя односторонний пересмотр морских границ на Балтике, путинские ревизионисты забыли о некоторых откровениях "товарища Сталина". Видео дня

В 1933 году, посещая Кольский залив и любуясь просторами Арктического океана, он сказал: "Что такое Черное море? Лохань. Что такое Балтика? Бутылка. А пробка не у нас. Вот здесь - море. Здесь - окно. Здесь должен быть большой флот. Отсюда мы сможем взять за живое, если понадобится, и Англию, и Америку. Больше неоткуда".

Кажется, что Путин решил "взять за живое" НАТО на Балтике. Но ведь "пробка от бутылки" не у него! Горлышко бутылки - Датские проливы. Эта пробка у датчан. Да и Швеция с Финляндией уже члены НАТО. И Балтика - море НАТО и ЕС. А через Балтику идет жирный поток российской нефти и нефтепродуктов. Можно же и закупорить это горлышко для движения нефтяных танкеров, во имя чистого и зеленого настоящего и будущего Балтики...

А еще можно действовать тем же способом, как Россия действовала на Черном море, объявляя большие акватории закрытыми для судоходства под предлогом якобы военных учений. НАТО может сделать то же самое на Балтике, закрыв зону вокруг Кенигсберского эксклава на длительный срок...

Сейчас внимательно следим за действиями Альянса, прежде всего, США, где, как известно, практикуют "антиэскалационную модель" поведения в отношении России.

...Думаю, что нашим литовским и финским друзьям стоило бы пригласить украинцев с "Sea baby" и "Magura", предоставив возможность базирования на одном из тысяч островков Архипелажного моря. И мы сделали бы с Балтийским флотом РФ то же самое, что и с Черноморским. И путиноиды быстренько спрятались бы себе где-то в Кронштадте или на Литейном проспекте...

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"