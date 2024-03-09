Россия начала совершали полеты над морем и разместила недалеко корабли-ракетоносцы "Калибров".

Россия готовится к противостоянию с НАТО в долгосрочной перспективе. Хотя страна-агрессор выделила значительные ресурсы на войну в Украине, она также имеются запасы и для подготовки к конфронтации с Альянсом в регионе Балтийского моря.

Об этом сообщает Институт изучения войны, ссылаясь на данные литовской разведки. Как указывается, Россия перебросила силы и средства из своих западных приграничных районов в Украину. Из-за этого РФ вынуждена все больше полагаться на воздушные и военно-морские возможности для сдерживания на восточном фланге НАТО.

Отмечается, что в прошлом году Россия впервые развернула на Ладожском озере под Санкт-Петербургом корабли-ракетоносцы "Калибров". Вероятно, это было сделано в ответ на вступление Финляндии в НАТО. Кроме того, страна-агрессор увеличила количество полетов тяжелых бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтийским морем от нуля до пяти.

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При этом, по данным Служба внешней разведки Эстонии, российские военные формируют Ленинградский военный округ (LVO) и Московский военный округ (MVO) частично для борьбы с Финляндией и НАТО.

Война России против НАТО - прогнозы

Как ранее сообщал УНИАН, ряд европейских политиков и военных выступили с заявлениями о необходимости подготовки к возможной войне с Россией. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что война между НАТО и Россией может произойти уже через пять-восемь лет.

Недавно Bild получил доступ к секретному документу Бундесвера, согласно которому уже в этом году может начаться гибридная война Запада с РФ. А уже летом начнутся боевые действия. В самой Российской Федерации назвали опасения стран НАТО и Европейского Союза мифическими.

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичю уже предупредил, что если Россия начнет военный конфликт с НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым. Дипломат отметил, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем Альянса.

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