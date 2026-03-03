Перехвалил дроны ВСУ и остался без работы: у Соловьева уволили известного Z-блогера

Кроме этого пропагандист Кирилл Федоров не исключил возможность нападения Китая на Россию.

Российский "военный блогер" Кирилл Федоров потерял работу на пропагандистском канале Владимира Соловьева. Причиной стали его неожиданные заявления о технологическом превосходстве украинских беспилотников и прогноз будущей войны с Китаем, пишет BILD.

В прямом эфире блогер начал подробно разбирать успешные операции ВСУ с использованием беспилотников. Федоров признал - украинские разработки работают лучше.

"Вот посмотрите, как у них держится картинка. У них картинка на радиодронах держится практически до самой земли... У них ретрансляторы лучше развиты, у них намного лучше сопротивление РЭБ. У них стоит базовая станция, на ней работают одновременно и оптоволокно, и различные ФПВ-дроны", - заявил Федоров.

Последней каплей стало то, что Федоров призвал Россию искать партнеров среди стран, с которыми не будет вооруженных конфликтов в будущем, например, Индию. А Китай блогер назвал вероятным военным противником.

"Надо партнерствовать с теми странами, с которыми мы не будем в конфликте по применению, условно, тех же спутников. Понятно, что не с ближайшими соседями. То есть... я войну с Китаем не исключаю", - сказал блогер.

Такие слова разозлили руководство канала, ведь Пекин официально считается главным стратегическим союзником Москвы. Любые сомнения в этой дружбе наказываются мгновенно, отмечает BILD.

По данным медиаресурса, Федорова уволили сразу после завершения трансляции. Его карьера на главном рупоре пропаганды закончилась из-за излишней откровенности.

Кто такой Кирилл Федоров

Это уроженец Риги. В 2022 году латвийские власти арестовали его за оправдание военных преступлений РФ против Украины. Подписчики его канала собрали 55 тысяч евро залога, чтобы вытащить его из тюрьмы.

После освобождения Федоров сбежал в Россию и стал частью пропагандистской машины Соловьева. Он собирал деньги на технику для оккупационных войск. Даже собственноручно способствовал задержанию женщины в оккупированном Бердянске только за украинский язык.

Как работает пропаганда Путина

Помимо всем известного набора звездных пропагандистов в виде Соловьева, Скабеевой и других "звезд", Кремль начал использовать целую армию проплаченных блогеров и инфлюенсеров в соцсетях. Сейчас им поставили задачу описывать "счастливую жизнь" во временно оккупированном Мариуполе.

Чтобы максимально контролировать информационное поле, сейчас власти РФ всеми силами пытаются загнать граждан в мессенджер MAX, которым руководит племянник Путина.

На пропаганду РФ обратил внимание и канцлер Германии Фридрих Мерц. Он назвал ее "нацистской".

