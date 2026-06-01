В Москве начали ограничивать продажу бензина после украинских ударов

Лимиты на продажу топлива также ввели в оккупированных районах Запорожской и Донецкой областей.

Дефицит автомобильного топлива, с которым ранее столкнулись в оккупированных Севастополе и Крыму, добрался и до столичного региона России. Об этом сообщает The Moscow Times.

В Новой Москве (территория, присоединенная к столице РФ в ходе крупнейшего проекта расширения Москвы) на автозаправочных станциях начали появляться объявления об ограничении продажи бензина до 60 литров на одного покупателя, а дизельного топлива – до 100 литров.

Такой порядок отпуска топлива будет действовать "до дальнейших распоряжений".

Видео дня

Ранее в оккупированном Севастополе ввели ограничения на продажу бензина – не более 20 литров на одного человека, а также ввели талоны на дизельное топливо. Впоследствии россияне заявили о "временной" нехватке бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Лимиты на продажу топлива начали вводить и в других оккупированных регионах Украины – в частности, в частях Запорожской и Донецкой областей.

Отмечается, что причиной дефицита стали украинские удары. По оценкам западных специалистов, в мае Украина установила рекордную за весь период полномасштабной войны интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам – 16 атак за месяц.

Кроме того, более десяти ударов пришлось на нефтепроводы, нефтебазы и портовые объекты. К второй половине мая в РФ были остановлены нефтеперерабатывающие заводы со совокупной мощностью около 238 тыс. тонн в сутки – примерно четверть общего объема переработки в стране.

В центральных регионах РФ нефтепереработка фактически была парализована после ударов по крупным НПЗ в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В совокупности эти предприятия обеспечивали более 30% производства автомобильного бензина в стране и около 25% дизельного топлива.

В России также фиксируются проблемы с наземными поставками топлива в Крым. Причиной называют активность украинских беспилотников средней дальности, которые существенно затруднили движение по федеральной трассе Р-280 "Новороссия" со стороны Ростова.

Российские пропагандистские каналы пишут, что логистика поставок в Херсонскую и Запорожскую области, а также в Крым, "частично парализована" из-за роста количества ударов дронов по транспортной инфраструктуре и грузовым перевозкам.

Экономика России страдает от войны – другие новости

Ранее УНИАН писал, что в России все чаще звучат разговоры о возможном завершении войны на фоне необходимости стабилизировать и поддержать экономику.

В первом квартале 2026 года российская экономика сократилась на 0,2%. Власти РФ объясняют это высокими процентными ставками, западными санкциями и "крепким" рублем. На данный момент прогноз роста на текущий год остается сдержанным и составляет около 0,4%.

Несмотря на экономические трудности, Москва продолжает направлять значительные средства на ведение войны. На Западе считают, что реальные расходы РФ на войну могут существенно превышать официально обнародованные данные. По оценкам экспертов, фактические оборонные расходы Кремля более чем на 60% превышают заявленные показатели.

Вас также могут заинтересовать новости: