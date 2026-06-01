Настоящая находка для садоводов: как можно использовать пустые рулоны от туалетной бумаги

Существует несколько способов использования рулонов от бумаги.

Многие люди выбрасывают пустые рулоны от туалетной бумаги в мусорное ведро, не подозревая, что они могут пригодиться. Их можно использовать в качестве подспорья для сада, пишет RMF24.

Отмечается, что картон, из которого изготовлены рулоны туалетной бумаги, является так называемым "коричневым" материалом, богатым углеродом. В компосте он уравновешивает "зеленые" отходы, такие как кухонные отходы или скошенную траву, которые содержат много азота. Благодаря этому процесс разложения проходит быстрее и эффективнее.

В издании добавили, что пустые рулоны также впитывают излишки воды во время дождя, а во время засухи отдают ее обратно. Они действуют как естественный регулятор влажности.

Кроме того, в издании отметили, что рулоны от бумаги привлекают дождевых червей. Они не только перерабатывают картон в ценный гумус, но и рыхлят почву. Благодаря этому корни растений получают лучшие условия для роста, а почва удерживает больше влаги.

В издании поделились, что существует несколько способов использования рулонов от бумаги:

порезать их на более мелкие кусочки, чтобы ускорить разложение, и поместить в землю между слоями компоста;

закопать у корней растений, чтобы питательные вещества высвобождались там, где они наиболее необходимы;

использовать их для мульчирования – разорванные рулоны можно смешать с листьями и использовать в качестве естественного покрытия для почвы.

В издании подчеркнули, что это решение подойдет как для приусадебных садов, так и для балконов или цветочных горшков.

